Mariona Caldentey, en una acció d'un partit entre Barça i Levante. Foto: Europa Press

El Barça intentarà reeditar aquest dissabte 20 de gener el seu títol de la Supercopa d'Espanya , en una final que es disputarà a Butarque (Leganés) i en què es veurà les cares contra el Levante UD que somia neutralitzar el favoritisme del seu rival gràcies al que dissenyi sobre la pissarra el seu tècnic José Luis Sánchez Vera , un dels pocs que sap què és guanyar un partit a l'equip blaugrana.

El primer títol oficial de la temporada al futbol femení nacional tindrà com a protagonistes el conjunt català, guanyador de les 2 últimes edicions, i el valencià, que afronta la seva segona final d'aquesta competició després de la perduda el 2021 de forma clara davant l'Atlètic de Madrid (3-0).

L'equip granota va necessitar una pròrroga per prendre's revenja amb les blanc-i-vermelles i accedir a aquesta final del 2024, on vol desplegar les seves cartes i endurir tot el possible el camí cap a un nou títol nacional de les blaugranes, difícils de batre un partit en aquesta era dominadora, sobretot a Espanya.

El Barça ha guanyat les dues últimes edicions de la Supercopa amb un balanç de 14 gols a favor i un en contra, i amb la seva dificultat més gran a la semifinal de la passada campanya en aquesta competició davant el Reial Madrid, davant el qual va necessitar una pròrroga , però el 2021 va ser eliminat als penals per l'Atlètic de Madrid.

GIRÀLDES ANTICIPA "UNA FINAL DIVERTIDA AMB ESPECTACLE I GOLS"

A la prèvia, el tècnic blaugrana va vaticinar que serà "divertida" i que comptarà amb espectacle, ocasions i gols, i espera guanyar-la malgrat els afalacs cap al rival i el seu entrenador, Sánchez Vera.

"Serà una gran final i una final divertida, amb espectacle, ocasions i gols. Esperem que més gols de la nostra part i que puguem emportar-nos el títol", ha apuntat.

Pel tècnic blaugrana, el Levante és “molt bon equip”. "Tenen una proposta molt valenta i atractiva. En situacions de dol posen molta intensitat, amb intenció d'atacar. És una proposta similar a la nostra en intenció", va reconèixer.