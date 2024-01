González, a la seva última roda de premsa. Foto: Cádiz CF

El tècnic català Sergio González ha estat destituït com a entrenador del primer equip del Cádiz, ha confirmat el club andalús, una decisió precipitada per la derrota del divendres 19 contra l'Alavés (1-0), tercera consecutiva a LaLiga, on el conjunt groc roman en llocs de descens.

"El Consell d'Administració del Cádiz CF s'ha reunit aquest dissabte després de tornar de l'expedició des de Vitòria i ha comunicat a Sergio González la seva destitució com a entrenador del primer equip. L'entitat vol agrair-li la feina feta en els 82 partits que ha fet estat a la banqueta, 77 a LaLiga, on ha aconseguit dues permanències a la màxima categoria" , ha assenyalat l'entitat.

Amb el tècnic de l'Hospitalet de Llobregat abandonen l'equip el segon entrenador, Diego Ribera, i el preparador físic, Sergio Dorado, i que ja treballa a "la recerca del relleu" de Sergio González al capdavant de la banqueta.

González, de 47 anys, va arribar al club gadità el gener del 2022 després de la destitució d'Álvaro Cervera, i ha dirigit l'equip durant 82 partits. Actualment, el quadre cadista, que no guanya a LaLiga des de l'1 de setembre, és antepenúltim de la taula amb 15 punts, a 1 de la zona de salvació.