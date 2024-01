Fermín felicita Ferran després d'un dels seus gols. Foto: FCB

El Barça va vèncer el Betis (2-4) i segueix en la seva persecució Girona i Reial Madrid, gràcies a un triplet de Ferran Torres ia un gol de Joao Félix en els últims minuts. El Benito Villamarín va posar a prova un Barça que sembla encara dret malgrat els diferents revessos que va acumulant.

El joc va acompanyar, per moments, aquesta vegada els de Xavi Hernández, però els de Manuel Pellegrini van empatar un 0-2 amb una gran reacció al segon temps protagonitzada per Isco. Al final, amb la defensa de la Lliga en joc, el campió va trobar Joao Félix i de nou Ferran.

La temporada irregular del conjunt blaugrana va tenir un oasi de prop d'1 hora a Sevilla. El Betis, que es jugava perdre el tren europeu després de les victòries de Reial Societat, València i Las Palmas, no es va tancar enrere, ni va asfixiar en la pressió i el Barça va tenir espais i temps per pensar. Amb una centrada del camp còmode i de molt talent amb De Jong, Gundogan, Pedri, l'equip de Xavi va quallar una gran primera part encara que amb aquesta falta de gol que també el persegueix.

Només va pujar al marcador el de Ferran als 20 minuts, amb certa fortuna en un rebot que li va caure a Pedri . El canari va regalar el gol al valencià, que no deixa d'ensenyar el seu ullal i el Barça va poder doblar la renda en una pilota al pal de Lamine Yamal i en un gol anul·lat per uns cabells a Robert Lewandowski just abans del descans.

Com tot el que és bo de l'equip blaugrana aquesta campanya, no va durar gaire el guió blaugrana a Sevilla, tot i que Yamal va tornar a marcar diferències amb aquests espais i Ferran va demostrar el seu imant amb el gol per fer el 0-2 poc després de la represa . El partit se li va posar molt de cara als de Xavi, però el Betis va trobar el seu far Isco i el Barça va tirar per terra la seva renda en tres minuts.

L'entrada de Fekir al descans també va donar un altre aire als bètics i els de Pellegrini van combinar amb perill. El Betis va sentir el canvi d'aires i la seva empenta va venir acompanyada de gols. Isco va afusellar aviat un rebuig d'Iñaki Peña, després d'una altra pilota perduda que va perdonar Fekir, i el mateix malagueny va superar el meta rival per dalt dins de l'àrea petita: 2-2 en un moment.

Amb mitja hora encara per davant, el Barça ja va respirar al 70 amb les primeres arribades a la meta rival. Xavi va donar entrada a Vitor Roque, a Fermín i, ja al final, a Joao Félix, però les opcions visitants van passar per buscar l'estat de gràcia de Ferran. El Betis es va defensar bé i, amb el pols igualat, va aparèixer Joao Félix amb un gran gol amb l'exterior al minut 90.

El portuguès va irrompre després de tot just 10 minuts al camp però va haver de repartir el titular de la crònica blaugrana. Ja en el descompte, Ferran va rubricar el seu hat trick, amb Yamal arrodonint també la seva gran tarda al Villamarín. El campió vigent va sortir airós d'una prova de foc per pensar que segueix viu i amb confiança per treure moments delicats endavant, encara que necessita a més que el Reial Madrid i el Girona deixin de guanyar.