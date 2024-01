Un moment de la trobada al Bernabéu. Foto: UD Almeria

El VAR va arribar al futbol per reduir al mínim els errors arbitrals ... encara que al Reial Madrid - Almeria de dilluns passat 21 de gener hi va haver una bona ració de decisions polèmiques, aplaudides per uns i censurades per altres.

Els andalusos, cuers, van arribar a anar guanyant 0-2 després d'una diana matinera de Ramazani i un golàs del català Edgar González abans del descans, però després del pas pels vestidors, Carlo Ancelotti va fer un triple canvi i els blancs es van llançar cap al àrea contrària... i van començar les decisions arbitrals.

La primera va ser un penal assenyalat a favor dels blancs al minut 13 de la represa per mà del defensa brasiler Kaiky... en què hi ha una clara falta sobre el jugador de l'Almeria. L'àrbitre va anar al VAR a revisar la jugada i va apreciar la infracció del futbolista de Santos, però no la manca del conjunt blanc.

4 minuts més tard, quan el Bernabéu començava a rugir arribaria l'1-3. Gerro d'aigua freda... que va passar ràpidament quan Hernández Maeso va tornar al monitor advertit per la sala VOR, per un cop de mà d'un futbolista almerienc sobre Bellingham en la recuperació de la pilota prèvia a la passada que va donar lloc al gol. El marcador tornava a ser de 1-2.

I 6 minuts més tard, el Reial Madrid aconseguiria l'empat; un centre al cor de l'àrea va ser rematat per Vinícius... amb la part del braç que està al límit entre l'habilitat i el prohibit... encara que la majoria de preses mostraven que va colpejar amb el segon. Tot i que en primera instància ho va anul·lar per mà, de nou, visita del col·legiat a la pantalla... i 2-2.

La banqueta almerienca, indignada, protestava sense parar. El tècnic va ser expulsat i mig equip va acabar amb targeta groga. Els blancs van acabar guanyant amb un gol tardà de Carvajal.

LES XARXES I ELS ALMERIENCS CREMEN

Marc Pubill , jugador de l'Almeria, va dir després del matx que "crec que algú ha decidit que aquí no podíem guanyar", mentre que l'entrenador del conjunt andalús va assegurar que "qui hagi vist el partit ja ha vist el que ha passat" i Gonzalo Melero ha apuntat que "creiem que ens han robat el partit".

A les xarxes socials paraules com atracament, robatori, real Vardrid, Negreira, VAR, Almeria es van fer virals i van generar (i encara ho fan) conversa a X.

Fins i tot el perfil de X del club andalús es va sumar a la discussió dient que no publicarien la crònica de la trobada.