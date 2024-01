Alba Cebrián / FACV

L'atleta castellonenc Alba Cebrián ha mort als 23 anys a l'Hospital Universitari de la Plana de Vila-Real després de no recuperar-se de la parada cardíaca que va patir mentre entrenava dijous passat a la pista d'atletisme de la Vall d'Uixó (Castelló) , ha confirmat aquest dilluns la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana (FACV).

"L'atletisme valencià està trencat per la pèrdua d'Alba Cebrián, una atleta d'Alqueries (Castelló) de només 23 anys. Nosaltres la recordarem fent el que adorava: córrer i superar obstacles. I sempre amb aquest somriure tan seu. Una abraçada a la família i familiars", va assenyalar la FACV a la xarxa social X, anteriorment coneguda amb Twitter.

Cebrián, que pertanyia al Club Atletisme Celtíberes de Sòria, estava entrenant a les instal·lacions d'atletisme de la Vall d'Uixó el passat dijous 18 de gener quan va patir esvaïment. Un metge present a la pista li va practicar la reanimació cardiopulmonar fins que va arribar l?ambulància.

La jove atleta va ser traslladada a l'Hospital Universitari de la Plana de Vila-Real, on va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Després de quatre dies en estat "molt greu", l'esportista va morir. La Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) va qualificar aquest dilluns com a "dia de dol per a l'atletisme espanyol".

"El nostre condol més sincer als familiars i amics d'Alba Cebrián, al seu club i companyes de les Celtíberes, ia tota la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana", ha assenyalat l'organisme federatiu. El president de la RFEA, Raúl Chapado, també va mostrar el seu pesar per la mort de Cebrián.

"Ningú està preparat per a aquests fatals desenllaços, que difícils són de comprendre i acceptar. Els meus més sincers condols molt especialment per a la seva família, amics i companys. Recordarem i honrarem la seva memòria. Descansa en pau, Alba", va escriure a X .