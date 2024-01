Riva, en un partit amb la selecció italiana. Foto: Wikipedia

L'italià Luigi Riva, un dels millors davanters de les dècades de 1960 i 1970 i màxim golejador històric de la selecció del seu país, amb què es va proclamar campió d'Europa i subcampió del món, va morir als 78 anys, segons va confirmar el passat dilluns 22 de gener la Federació Italiana de Futbol (FIGC).

"El futbol italià està de dol per un dels seus campions més grans. Gigi Riva, un dels millors davanters de tots els temps i millor golejador de la història de la selecció amb 35 gols, ha mort als 79 anys", ha lamentat la federació a la seva pàgina web, on va indicar que a la seva memòria es guardarà un minut de silenci abans dels partits de tots els campionats previstos des d'aquest dimarts fins al cap de setmana.

Riva, un dels mites del futbol italià, va passar gairebé tota la seva carrera a les files del Càller, amb què va disputar 315 partits i on va ser clau per a la històrica única conquesta de l''Scudetto' del club la temporada 1969-1970. "Per sempre, Gigi Riva", li va acomiadar el conjunt italià a les xarxes socials.

El davanter va ser també el primer jugador del Càller a ser internacional i va debutar amb l' azzurra amb només 20 anys i ja aviat va començar a mostrar els seus dots golejadors que el van portar a tenir el rècord de tants del combinat nacional amb 35 en 42 partits, alguns d'ells tan importants com el que va marcar al desempat per la final de l'EURO del 1968 davant Itàlia.

Dos anys després, al Mundial de Mèxic del 1970, va signar un doblet a quarts davant l'amfitriona i després una mica més en la recordada victòria per 4-3 a semifianles davant la República Federal Alemanya, encara que després no ho va poder fer a la final perduda davant Brasil de Pelé.

Segon classificat després del seu compatriota Gianni Rivera de la Pilota d'Or del 1969, Riva va estar molt vinculat a la selecció de país del qual va formar part de diverses de les seves delegacions, entre elles la del tetracampionat conquistat el 2006. El 2011 va passar a formar part del Saló de la Fama del Futbol Italià.