Foto: EuropaPress

Madrid organitzarà el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 des del 2026 i fins al 2035 , per la qual cosa el Mundial de la competició més gran de l'automobilisme torna a la capital espanyola més de 40 anys després, segons es va anunciar en un esdeveniment celebrat a Ifema Madrid aquest dimarts .

L'acord es va oficialitzar en un acte que va albergar un dels pavellons del recinte madrileny, on van acudir el president i CEO de la F-1, Stefano Domenicali; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el president de la Cambra de Comerç de Madrid, Ángel Asensio; i el president d'Ifema, José Vicente de los Mossos.

Així, després de mesos d'especulacions i rumors sobre la cursa de Madrid perquè és seu del Mundial de F-1, es confirmaria la tornada de la competició a la capital d'Espanya. Aquesta es farà efectiva el 2026 i s'estendrà al llarg d'un període de deu anys fins al 2035.

L'avantprojecte del concepte del circuit, pendent d'homologació per part de FIA, comptarà amb una longitud de 5.474 km, 20 corbes, i una volta de classificació d'1 minut i 32 segons. El traçat utilitzaria els vials d'Ifema Madrid, tant del recinte actual com els futurs de la parcel·la de Valdebebas, a més d'uns 1,5 km de via pública, segons un comunicat del recinte madrileny, que proporcionarà "espais inèdits" a la F- 1, com a pàdoc cobert i climatitzat.

L'esdeveniment del Gran Circ a Madrid estaria finançat en el cent per cent amb l'aportació d'empreses privades, i suposaria un impacte econòmic per a la capital d'Espanya d'uns 500 milions d'euros anuals.