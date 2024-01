21 de gener de 2024, Espanya, Madrid: Fran García (R) del Reial Madrid i Marc Pubill d'Almeria batalen per la pilota @ep

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha presentat aquest dimarts una denúncia davant la Guàrdia Civil per la publicació dels àudios del VAR del partit de LaLiga EA Sports de diumenge entre el Reial Madrid i la UD Almeria al Santiago Bernabéu, cosa que qualifica d'"extremadament greu" i pel que tractarà de "depurar responsabilitats".

"La RFEF ha presentat aquest dimarts una denúncia davant la Guàrdia Civil arran de la publicació d´uns àudios del sistema VAR, d´àmbit totalment professional i privat, corresponents al partit entre el Reial Madrid CF i la UD Almeria del Campionat Nacional de Primera Divisió ", assenyala en un comunicat.

L'organisme federatiu va publicar després del partit, que va acabar amb remuntada i victòria del conjunt de Carlo Ancelotti al descompte (3-2), diversos àudios relacionats amb els gols i un anul·lat a l'Almeria per falta prèvia.

Tot i això, el mitjà del periodista Gerard Romero Jijantes ha revelat un extracte que la RFEF no havia publicat, relacionat amb una possible agressió de Vinícius a Pozo en què l'àrbitre de camp del partit, Hernández Maeso, i el de la sala VOR, Hernández Hernández, parlen de la jugada, que es va resoldre sense sanció.

La RFEF també ha anunciat que manté oberta una investigació interna. "És extremadament greu que s'hagi extret aquest material audiovisual i --la RFEF-- espera que es trobi una resposta com més aviat millor per depurar responsabilitats. A més, s'adoptaran les mesures per garantir la seguretat de totes les comunicacions", subratlla.