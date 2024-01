Ortega, en un moment del descens. Foto: Pentaphoto

L'esquiador barceloní Albert Ortega va aconseguir dimarts 23 de gener passat trencar amb una sequera de més de 50 anys en la modalitat de gegant en finalitzar a la vint-i-setena plaça a l'estació austríaca de Schladmig , escenari d'una prova de la Copa del Món d'Esquí Alpino, segons ha informat la Reial Federació Espanyola d'Esports d'Hivern (RFEDI).

El 19 de gener de 1973, a Megève (França), Francisco Fernández Ochoa va aconseguir la novena plaça en un gegant i des de llavors cap altre espanyol havia aconseguit passar a la segona mànega d'aquesta disciplina a nivell masculí, cosa que finalment va trencar el català .

Ortega, membre de l'Equip Nacional i pertanyent a La Molina Club d'Esports, es va colar entre els 30 millors en una prova de la Copa del Món després de finalitzar a la vint-i-setena posició i gràcies a una sensacional primera baixada.

El de Barcelona va sorprendre en classificar-se per a la segona mànega i sent el dorsal més alt de tots els participants, el '67', amb el vint-i-novè millor temps amb 1:07.50. Al final, l'esquiador de 25 no va poder millorar gaire en la baixada següent (1:07.26) per acabar amb un total de 2:14.76, a més de quatre segons del guanyador, el suís Marco Odermatt, que va encapçalar el podi davant del austríac Manuel Feller, que es va quedar a cinc centèsimes, i l'eslovè Zan Kranjec.