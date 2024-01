L'exfutbolista Juliano Belletti. Foto: Movistar

L' Estadi Movistar LaLiga ja ha estat a Barcelona . Aquest espai itinerant i interactiu neix de la col·laboració entre Movistar i LaLiga per oferir als aficionats al futbol experiències úniques a través de la tecnologia. El Movistar Centre de la Plaça Catalunya de Barcelona acollirà aquest espai fins el proper dissabte 27 de gener, amb entrada oberta i gratuïta.

Julio Salinas i Juliano Belletti van ser els mestres de cerimònia a la jornada d'inauguració, mentre que el proper dijous 25 de gener a les 6 de la tarda, els aficionats del RCD Espanyol de Barcelona tindran l'oportunitat de conèixer dos jugadors de l'equip periquito , Sergi Gómez i Keita Balde, guanyar samarretes del club o entrades per al matx entre el RCD Espanyol de Barcelona i el Levante UD.

Els visitants de l'Estadi Movistar LaLiga pot triar entre possibilitats com fer-se fotos amb els equipaments dels clubs locals, narrar jugades històriques del campionat, crear un crom propi de LALIGA, posar a prova les habilitats futbolístiques en el format SubSoccer i demostrar els seus coneixements a través del Quiz de LaLiga. A més, també hi haurà diferents sorteigs per guanyar premis.