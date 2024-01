Lamine Yamal, en una acció contra Yuri. Foto: FCB

Segona competició que es disputa al gener i segona que el Barça no guanya . L' Athletic Club va eliminar els blaugranes (4-2) de la Copa del Rei després d'imposar-se en una emocionant cruïlla de quarts de final a San Mamés, en un partit que va haver d'anar a la pròrroga perquè els locals certifiquessin el pas a les semifinals.

Els d'Ernesto Valverde van fer més mèrits, a més de gols, que un Barça feble enrere i en atac es va encomanar a un noi de 16 anys. Per segon partit seguit, Lamine Yamal va ser el millor blaugrana.

L'equip de Xavi va anar a remolc des de l'1-0 al primer minut i, tot i que va capgirar el marcador, va ser sotmès en joc i físic al segon període. Tot i salvar-se i tenir una mica de possessió per respirar a la pròrroga, el rei de Copes va rebre el càstig d' Iñaki Williams, nouvingut de la Copa d'Àfrica.

El gol al primer minut va ser massa soroll fins i tot per a San Mamés. L'Athletic va calmar inconscientment el seu habitual rugit inicial amb la sensació de tenir ja els deures fets i el Barça no va trigar a controlar la possessió i començar a mirar a dalt. Xavi va anar canviant la cara de poema que se li va quedar amb l?1-0.

L'equip blaugrana va pecar una vegada més de fragilitat enrere, incapaç d'aclarir un atac blanc-i-vermell que va provocar una mala passada de Yamal. Guruzeta no va perdonar però va matar en un minut la corneta bilbaïna. L'equip local en va tenir una altra més, però la pressió de l'Ahtletic es va suavitzar i el Barça va anar guanyant confiança fins a començar a tocar.

A Xavi se li va torçar una mica el gest amb la lesió de Balde, però Héctor Fort va complir les mil meravelles i la fortuna va canviar de costat amb l'1-1. Entre Ferran i Pedri va arribar la pilota a l'àrea local i el rebuig de Yuri va trobar la bota de Lewandowski per a l'empat a prop de la mitja hora de partit. L'Athletic es va quedar a terra de ningú i en aquest desconcert va arribar fins i tot el segon visitant.

Yamal, que venia de brillar contra el Betis, es va lluir amb una diagonal per creuar amb l'esquerra l'1-2. El Barça va entrar llavors en zona perillosa un altre cop, on l'Athletic sens dubte respondria com un lleó ferit. Iñaki Peña va salvar l'empat abans del descans i, poc després de la represa, Sancet va fer el 2-2 de cap.

A la pròrroga, el Barça va poder respirar perquè els bascos van optar per mossegar en bloc baix i sortir a la contra. Un respir interessant per als catalans, amb Joao Félix ja al camp, però no hi va haver claredat davant del mur. Nico i Iñaki Williams tenien més perill en les seves intencions que tot un Barça incapaç de buscar la meta rival i que va pecar de conformista al 3-2 definitiu.

No va voler anar a camp contrari fregant el descans de la pròrroga i, després d'una mala passada a Sergi Roberto, la pressió fera dels de Valverde va enxampar els visitants. Iñaki va topar amb el pal i en el rebot no va perdonar el gol. La Catedral va rebentar, el Barça va tenir l?opció de Marc Guiu, però Nico va tancar la festa d?un Athletic que vola més alt que els catalans, sense cap altre títol com fa 10 dies a la Supercopa.