Klopp celebra un gol del seu equip. Foto: Europa Press

El món del futbol ha patit una sacsejada aquest divendres 26 de gener després de l'anunci que Jürgen Klopp deixa la banqueta del Liverpool quan s'acabi aquesta temporada de la Premier League.

Després de fer-se un nom al Borussia Dortmund, el germà va aterrar a Anfield en un moment delicat per al club de Merseyside, l'octubre del 2015.

No obstant això, la trajectòria de Klopp al conjunt xarxa no es pot titllar d'una altra manera que d'èxit inqüestionable; ha guanyat tots els títols possibles amb el club (inclosa la primera Premier League des del canvi de format de la lliga anglesa), tant a nivell local com europeu (Champions League i Supercopa d'Europa) i el Mundial de Clubs.

“Deixaré el club a final de temporada. Entenc que pot ser un xoc per a molta gent quan l'escoltin per primera vegada, però òbviament ho puc explicar o almenys intentar-ho. Estimo absolutament tot en aquest club, la ciutat, els aficionats… Estimo l'equip i el staff , però prendre aquesta decisió em fa tenir encara més clar que és la que he de prendre. Com ho puc dir? M'estic quedant sense energia".

El seu discurs ha recordat el que va pronunciar Pep Guardiola en deixar la banqueta del Barça, assegurant que “s'havia buidat”.

Cal veure, doncs, si el germà busca club (o vénen a buscar-lo) de cara al curs que ve, si es converteix en seleccionador o bé si es pren un temps de descans.