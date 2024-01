Arxiu - Lekue i Lino barallen per una pilota a l'Athletic-Atlètic de LaLiga EA Sports 23-24 - -/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Arxiu

Els duels entre el RCD Mallorca i la Reial Societat, i entre l'Atlètic de Madrid i l'Athletic Club protagonitzaran les semifinals de la Copa del Rei 2023-2024, segons va oferir el sorteig celebrat aquest divendres a la Ciutat de Futbol de Las Rozas (Madrid) ).

Els partits d'anada de la penúltima ronda del 'torneig del ko' se celebraran la primera setmana de febrer, entre el 6 i el 8, mentre que els duels de tornada estan programats per a l'última, entre el 27 i el 29.

El sorteig va evitar un sempre atractiu derbi basc en aquestes semifinals i va deixar un aparellament d''alt voltatge' entre l'Athletic Club, un dels equips amb més tradició copera amb 23 títols i que afronta la cinquena semifinal consecutiva després d'eliminar el FC Barcelona, i l'Atlètic de Madrid, que té deu trofeus copers, l'últim fa més de deu anys (2013) i que va tornar set anys després a unes semifinals de la competició després de deixar pel camí el Sevilla i, a vuitens, el Reial Madrid, actual campió.

L'eliminatòria arribarà en un tram d'exigència al conjunt matalasser, que a més tindrà el partit d'anada al Cívitas Metropolità, un feu on el rival no ha guanyat en la seva història. De fet, cal remuntar-se a la temporada 2010-2011 per veure la darrera victòria a domicili de l'equip biscaí davant l'Atlètic, quan es va imposar per 0-2 amb doblet de Gaizka Toquero.

Els dos equips prometen una eliminatòria de molta intensitat en una Copa que desperta molta il·lusió als dos clubs, que es tornen a veure les cares en aquesta competició una dècada després que, ja amb Diego Pablo Simeone a la banqueta, el conjunt madrileny eliminés a quarts de final al basc, que també va comptar en aquella ocasió amb la tornada a San Mamés, on va caure per 1-2 després de perdre també l'anada per 1-0.

L'Atlètic de Madrid tindrà en contra un teòric desgast més gran que l'Athletic Club ja que ha de disputar set partits més a part d'aquesta semifinal, entre ells el derbi de lliga al Santiago Bernabéu i l'anada de vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Inter italià, i amb menys dies de descans que els d'Ernesto Valverde, que és a la pugna també per una de les quatre primeres places de LaLiga EA Sports i que jugarà dos xocs menys i més descans entre setmana.

IGUALADA ELIMINATÒRIA ENTRE MALLORCA I REIAL SOCIETAT



D'altra banda, l'altra semifinal de la competició serà la que protagonitzin dos equips més que saben el que és aixecar aquest trofeu com el RCD Mallorca, campió el 2003, i la Reial Societat, guanyador el 1909, 1987 i 2020.

El conjunt vermell és la revelació d'aquesta temporada copera, en què va baixar a quarts de final al Girona, i torna a les semifinals 15 anys després. L'objectiu dels de Javier Aguirre serà treure un bon resultat a l'anada de l'Estadi Mallorca Son Moix, on només ha perdut fins ara un partit aquest any, per intentar treure el bitllet per a la final al Reale Arena, precisament on va caure eliminat a Copa la campanya passada, llavors a partit únic, i on ha perdut en les últimes quatre visites.

Per la seva banda, l'equip d'Imanol Alguacil, que va aconseguir evitar els dos teòrics rivals més potents del bombo, li passarà com a l'Atlètic de Madrid, ja que haurà d'encaixar aquesta igualada eliminatòria amb la de vuitens de final contra el París Saint- Germain francès (14 febrer i 5 març).

--EMPARELLAMENTS DE LES SEMIFINALS DE LA COPA DEL REI.



IDA

-Dimarts 6 de febrer

RCD Mallorca – Reial Societat 21.00.

-Dimecres 7.

Atlètic de Madrid – Athletic Club 21.30.

TORNADA.

-Dimarts 27.

Reial Societat – RCD Mallorca 21.30.

-Dijous 29.

Athletic Club – Atlètic de Madrid 21.30.