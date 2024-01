L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández / EuropaPress

L'entrenador del FC Barcelona , Xavi Hernández , ha assegurat que és conscient que li queda "menys que més" al conjunt blaugrana, i creu que possiblement és "l'únic que entén la realitat de la situació del club", a més de mostrar-se segur que tenen "equip per competir" tant a LaLiga EA Sports, on aquest dissabte reben el Vila-real, com a la Lliga de Campions.

"Fa dos anys i mig que sóc al càrrec i crec que em queda menys que més, veient els entrenadors anteriors. Pep va estar quatre temporades, guanyant; Luis Enrique, guanyant, tres... Jo en fa dos i mitja. Arribarà un punt al que marxaré, estigueu tranquils", va declarar a la roda de premsa prèvia al matx davant el conjunt castellonenc.

Tot i això, ha assegurat que es troba "bé d'energia" . "Li demano a la nutricionista energia cada matí. Estic bé, estic tranquil. Potser sóc l'únic que entén la realitat de la situació del club. La situació és la que és, és difícil, així m'ho van fer veure els dirigents. Estem fent una bona feina: la junta directiva, els futbolistes, a nivell social, econòmic... Estem competint, que en aquests moments és molt. Al juny mirarem on som i decidirem. Estic bé d'energia", va assenyalar.

A més, va reconèixer que no està sorprès ni per les crítiques ni pel fet que es parli del futur. "Estem parlant de la meva continuïtat aquesta temporada des del juliol, quan vam perdre amb l'Arsenal un amistós. Estic tranquil, estem fent bona feina. Visc una altra realitat diferent de la vostra. Entenc el club, entenc les crítiques. Sé que podem fer una bona feina. encara. Entenc el soroll, que hi hagi substituts, entenc tot, no tinc cap problema", ha indicat.

Així, ha revelat que el que el preocupa és "que l'equip millori" i "que competeixi com l'altre dia en un partit de cara o creu". "Si haguéssim passat l'eliminatòria estaríem parlant que el Barça ha tornat, que Lamine Yamal ha marcat la diferència... El futbol són detalls. Estem parlant de la meva continuïtat des del juliol, quan arribem a l'amistós contra el Reial Madrid de Dallas amb urgències. És el Barça. Estic convençut que podem fer una gran temporada", va manifestar.

“ No sé si s'és injust amb mi, però passa moltes vegades aquestes coses . En aquest club sempre valorem les persones quan comencen a marxar, que és el més injust; ara es valora el treball d'Ernesto Valverde, o el de Koeman o el de Sergio Busquets o Jordi Alba. És per reflexionar. Espero que em trobeu a faltar a mi. Jo sóc de valorar el que tinc. Estic al millor club del món, valoro venir a treballar cada dia, sóc feliç. Sé que hi ha molta exigència però valoro el que tinc ara, no després", va prosseguir.

El tècnic culer va reiterar la " total confiança " que li han manifestat els directius blaugranes. "Em diuen que m'oblidi de no continuar, que això és un projecte i que estan orgullosos i contents. El president no pot estar més positiu. Amb Deco parlem de coses de la temporada que ve, passi el que passi. Una altra cosa són les sensacions "Això va de guanyar, i al Barça de guanyar i convèncer. Parlem de la meva continuïtat des d'agost i aquí sóc", ha sentenciat.

"TENIM EQUIP PER COMPETIR A LES DUES COMPETICIONS"

Respecte a l'equip, Xavi s'ha mostrat "positiu" . "Sempre penso en positiu, penso que ens podem endollar a LaLiga. Vénen ara dos partits a casa, sis punts que són claus per intentar retallar. Després, la 'Champions' ens fa il·lusió, tant de bo puguem passar a quarts de final. Crec que tenim equip per competir a les dues competicions, però veurem on ens porta", va expressar.

També va insistir a centrar-se en el futbol i el partit contra el Vila-real. "Estem contents de tornar a jugar a casa. Ens diuen que hi haurà bona entrada, necessitem l'afició, la nostra gent. El Vila-real potser està en hores baixes, però els equips de Marcelino sempre són agressius, ben organitzats, molt ben treballats defensivament , tenen molt clar a què juguen... Marcelino és molt bon entrenador, té les coses clares... És un partit per reaccionar després del partit a Bilbao, que va ser una llàstima, competim bé, és el camí, amb ànima i coratge. juguem molts partits com l'Athletic anirem endavant”, va explicar.

En un altre ordre de coses, va parlar de la lesió d' Alejandro Balde , amb un trencament fibril·lar al bíceps femoral, i de la seva decisió "personal" de si passa o no pel quiròfan. "Hem estat reunits amb ell, amb la seva família i amb els doctors. La decisió és seva, personal, i l'afegirem. Ha de decidir si s'opera o no, quin tipus de tractament... L'aconsellarem de la millor manera possible" , va subratllar.

Tot i això, ha recalcat que "no té res a veure" la seva lesió amb què va patir al seu moment Ansu Fati. "Els metges li han recomanat una cosa però la decisió és personal. És jove, té 20 anys. Decideixi el que decideixi, li donarem suport. És un futbolista molt important, amb una carrera al davant. La similitud és si s'opera o no, però no té res a veure una lesió i una altra”, va continuar.

També va treure importància a les crítiques sobre l'estat de forma del davanter polonès Robert Lewandowski. "En els últims quatre partits ha fet tres gols. Potser és més la sensació que no està fi en el control, a l'última passada... Són estats d'ànims, però seguirà sent important, és un líder natural. Avui hem parlat molt amb ell, buscant solucions", va afirmar, abans de parlar de com veu la plantilla.

"El vestidor està molt unit. No he vist un vestidor amb aquesta qualitat humana a tota la meva carrera. És qüestió d'estar concentrats, de minimitzar errors, i estem buscant solucions. Estem a temps que la temporada sigui bona tot i perdre'n dos títols", va recalcar.

El preparador blaugrana, que va explicar que Joao Cancelo "estarà demà" i que Marc-André Ter Stegen "està bé", també va treure importància a les dues ocasions fallades per Lamine Yamal davant l'Athletic. "Per edat, no els tocaria tenir aquesta responsabilitat, però estem en la situació que estem. Diu molt que se sentís culpable, quan no ho és. Va ser un dels millors futbolistes del partit de Copa i va estar a un pas de marcar totalment la diferència. És una meravella el que està fent, té molt de mèrit", va apuntar.