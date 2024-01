Quines sorpreses ens oferirà aquest emocionant duel a LaLiga? EP

El FC Barcelona i el Vila-real es preparen per a un enfrontament crucial aquest dissabte 27 de gener a les 18.30 ha l'Estadi Lluis Companys, com a part de la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El matx serà dirigit per l'àrbitre Jose Luis Munuera Montero, mentre que Santiago Jaime Latre estarà a càrrec del VAR.

Tots dos equips arriben a aquest partit després de patir eliminacions recents a la Copa del Rei. El Barcelona, encara que va mostrar signes de millora al vèncer el Betis 2-4 a l'última jornada de lliga, encara està endarrerit set punts darrere dels líders, Girona i Reial Madrid. Mentrestant, el Vila-real, ubicat a la catorzena posició, ha tingut una temporada plena d'alts i baixos, amb múltiples canvis d'entrenador i un rendiment irregular.

Pel que fa a les absències i sancions, el Barcelona enfronta la baixa per lesió de diversos jugadors, inclòs Alejandro Balde, mentre que João Cancelo està a punt d'una suspensió per acumulació de targetes. Per la seva banda, el Vila-real no podrà comptar amb diversos jugadors lesionats, així com amb Pepe Reina, que està suspès.

L'últim enfrontament entre tots dos equips va resultar en una victòria ajustada del Barcelona per 3-4 a La Cerámica, amb un gol decisiu de Robert Lewandowski. En termes d'alineacions probables, s'espera que tots dos equips presentin formacions competitives, tot i que el Barcelona podria optar per algunes rotacions a causa de la fatiga acumulada per la participació a la Copa del Rei.

Destacant en l'alineació del Barcelona, Lamine Yamal ha demostrat un bon nivell en els darrers matxs, convertint-se en un dels jugadors més en forma de l'equip català. Amb les dues esquadres buscant sumar punts vitals, s'anticipa un duel renyit a l'Estadi Lluis Companys.