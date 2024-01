Jocs Olímpics 2024 / EuropaPress

Els Jocs Olímpics de París 2024 arrenquen el proper 26 de juliol, en un esdeveniment que té lloc cada quatre anys i que evoca tots els focus del món esportiu. Aquest caràcter global i exclusiu que té, inevitablement, s'acaba traduint als preus de les entrades.

Els preus poden arribar als 990 euros pels seients de primera categoria, i entre 690€, 385€, 195€ i 85€ pels tiquets de Categoria AD. Com no podia ser altrament, aquests preus han despertat crítiques de moltes parts.

Sebastian Coe, president de World Athletics, va advertir fa diverses setmanes que els preus per assistir a les finals d'atletisme dels propers Jocs d'estiu podrien ser prohibitius per als veritables aficionats, cosa que resultaria en seients buits a l'Stade de France.

Per part seva, l'encarregat dels Jocs Olímpics de París va rebatre les observacions de Coe sobre l'elevat cost de les entrades, assegurant que aquestes són més assequibles en comparació amb les dels Jocs de Londres 2012.

Aquests comentaris van adquirir una rellevància particular, considerant que Coe ocupa el càrrec de president de World Athletics i anteriorment va ser el cap del comitè organitzador de Londres 2012. Tot i això, Tony Estanguet, president del comitè organitzador de París 2024, va expressar que les observacions de Coe estaven desubicades.

"Un terç del nostre pressupost es compon de la venda d'entrades", va afirmar. "Per això també hi ha bitllets molt cars. Per a l'atletisme, les finals costen a partir de 85 euros, però també hi ha entrades més cares a 980 euros. Pel que fa als preus, si observem què ha passat en relació amb edicions anteriors a Londres o fins i tot Tòquio, podem veure que estem aproximadament en el mateix rang de preus", afegia.

COM ADQUIRIR LES ENTRADES?

Les entrades estan disponibles per a la seva compra a la pàgina oficial dels Jocs Olímpics de París, i cal fer un registre previ. A la primera fase de vendes, a causa de l'alta demanda, es van dur a terme sorteigs per a la distribució d'entrades. Tot i això, la compra ja es pot realitzar directament, independentment de la sort en sorteigs.

El 30 de novembre passat, més de 400.000 entrades es van posar a la venda per a tots els esports dels Jocs Olímpics i Paralímpics de París 2024, excloent-ne el surf. També s'ofereixen entrades per a les cerimònies d'obertura i cloenda. Tot i que molts d'aquests tiquets es van esgotar a la primera fase de venda, ajustaments en la capacitat d'algunes seus han permès la incorporació de noves places. S'estableix un límit de 30 entrades per comprador, identificat pel compte des del qual es fa el pagament.