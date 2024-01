La decisió, presa després d'una derrota dolorosa contra el Vila-real, marca el tancament d'una era marcada per desafiaments i decepcions. EP

El llegendari vincle entre Xavi Hernández i el FC Barcelona arriba al final. Després d'una sèrie de resultats desfavorables i pressions internes, el tècnic blaugrana ha confirmat la sortida del club culer. La decisió es produeix després d'una dolorosa derrota davant el Vila-real a Montjuïc i filtracions sobre reunions internes, incloent-hi una trobada tensa entre el mateix Xavi i el president Joan Laporta.

Les recents eliminacions del Barcelona en competicions clau, com la Copa del Rei contra l'Athletic Club i la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid, juntament amb humiliants derrotes a LaLiga davant Girona i Vila-real, han desencadenat una crisi de confiança a l'equip tècnic.

En un comunicat oficial, Xavi Hernández va afirmar: "El meu projecte ha d'arribar fins al 30 de juny. Com a culer, penso al club i als jugadors. El canvi de dinàmica és necessari". La notícia arriba després d?una reunió amb Laporta, descrita per Xavi com una conversa franca sobre el futur del club.

El tècnic ha compartit el seu desafiament al capdavant del Barcelona, descrivint l'experiència com a "cruel i desagradable", marcada per la falta de respecte i la disminució de l'energia. Tot i tenir contracte fins al 2025, Xavi ha optat per no continuar a la banqueta la temporada que ve, apostant tot a la Champions League després de diverses decepcions europees.

PRIMERES REACCIONS

La notícia ha sorprès el món del futbol, especialment en revelar que els jugadors encara no estaven informats oficialment. Tot i això, el jove Gavi, des de casa seva i encara recuperant-se d'una lesió, ha expressat el seu suport incondicional cap al seu tècnic: "Sempre amb tu, míster". Un gest que ressalta la influència positiva de Xavi a l'equip i el seu llegat al club.