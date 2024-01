L'anglès Jordan Henderson, en la presentació amb l'Ajax. Foto: AFC Ajax

El conte de fades del futbol d'Aràbia Saudita, tal com el coneixem ara, podria estar a prop del final. Després d'un estiu del 2023 en què van ser notícia diàriament l'enorme quantitat de traspassos milionaris de futbolistes de clubs, principalment europeus, que posaven rumb a l'Orient Mitjà, la tardor i l'hivern han començat a mostrar desacords entre alguns i la seva nova realitat. Aleshores... es punxa la bombolla?

La Saudi Pro League va ser la segona lliga que més va gastar al mercat estiuenc passat, amb 957 milions d'euros en fitxatges, xifra que únicament va superar la Premier League anglesa. Neymar, Malcom, Otávio, Gabri Veiga, Sergej Milinkovic-Savic... van ser alguns dels cracs que van canviar Europa per Àsia a canvi de diners, encara que altres, com Karim Benzema, N'Golo Kanté i Roberto Firmino van arribar a cost zero, després dacabar contracte.

HENDERSON, EL PRIMER QUE SURT

De mica en mica, com una gota malaia, es van començar a sentir veus crítiques o incòmodes amb el que vivien. Una d'elles va ser la de l'anglès Jordan Henderson, excapità del Liverpool, que sempre havia estat molt actiu en la defensa de col·lectius com el LGTBI, perseguit a Aràbia Saudita, i el fitxatge del qual per l'Al-Ettifaq va xocar, i molt.

El britànic va començar a deixar entreveure la seva incomoditat fa mesos, però sempre ha dit que es devia a motius purament futbolístics. Sigui com sigui, dijous passat 18 aconseguia desvincular-se de l'entitat saudita i tornar a Europa: ha signat un contracte de 2 temporades i mitja amb l'Ajax neerlandès.

"Tinc ple respecte per la lliga àrab, pels aficionats del club, per la gent d'allà que realment ens va fer sentir benvingut. Però malauradament aquestes coses a la vida de vegades simplement no funcionen al futbol ia la vida en general", va assegurar en la presentació.

QUI EL POT SEGUIR?

Es pot pensar que el més difícil ja està fet, perquè a molts escenaris el que costa és que algú del primer pas o faci alguna cosa per primera vegada... i el migcampista britànic ja ho ha fet, així que hem d'estar més pendents de més sortides.

I qui el podria seguir? L'hispanofrancès Aymeric Laporte, company de Cristiano Ronaldo, podria ser un dels candidats. L'exjugador de Manchester City i Athletic Club va dir a As que “hi ha molts jugadors descontents a Aràbia”. Laporte també va criticar la manera de funcionar dels dirigents, assegurant que "negocies una cosa i després no te l'accepten després d'haver-te-la signat".

Una altra estrella que també hauria mostrat el desig de tornar al futbol europeu és Milinkovic-Savic. El serbi (nascut a Lleida) va coincidir amb els seus excompanys de la Lazio, que van jugar la semifinal de la Supercopa d'Itàlia al país saudita, i els va dir que els troba a faltar i que vol tornar, segons recull el diari Il Messaggero .

També sona la possible sortida de Benzema, per qui ja sospiraven diversos clubs grans de la Premier League l'estiu passat, després d'acabar contracte amb el Real Madrid... tot i que el francès té sobre la taula l'opció romàntica (però complicada econòmicament) de tornar a l'Olympique de Lió, el club en què es va formar i es va fer un nom abans d'aterrar al Santiago Bernabéu.

Finalment tampoc no s'hauria de descartar una ruptura entre el futbol saudita i Neymar; el brasiler, fitxat com a superestrella per l'Al Hilal, pateix una lesió de llarga durada al genoll... tot i que ha aprofitat per organitzar un creuer per Sud-amèrica i podria estar enfadant els dirigents del seu equip.