Ricky Rubio / EuropaPress

El jugador internacional espanyol Ricky Rubio s'entrenarà amb el Barça "sense compromís" i com a part de la recta final de la seva recuperació per, de la mà del cos tècnic i dels jugadors culers, posar-se a punt per a un possible retorn a les pistes lluny de la NBA , ja que va posar punt final a la seva aventura americana dies enrere.

"Ricky Rubio s'entrenarà amb el Barça de bàsquet a partir d'aquest dimarts. Així ho ha comunicat el mateix jugador, informant que 'ha arribat el moment d'entrar a la fase final de la meva recuperació'", va assenyalar el club blaugrana en un comunicat .

El base va decidir l' estiu del 2023 aturar temporalment la seva carrera professional per salut mental i, el 4 de gener d'aquest any, va anunciar en un comunicat que donava per acabada la seva etapa a l'NBA un cop es va desvincular contractualment amb els Cleveland Cavaliers, el seu darrer equip.

Ara, el del Masnou assegura que es veu "amb ganes i forces" per entrenar de nou i va demanar al Barça, el seu exequip, poder fer-ho amb la dinàmica del primer equip, del qual va ser jugador entre el 2009 i el 2011 i amb qui va guanyar la Eurolliga de París 2010, la segona i darrera de l'entitat.

"Molt bones a totes. Volia comunicar-vos des d'aquestes línies que ha arribat el moment d'entrar a la fase final de la meva recuperació. Fa unes setmanes que li dono voltes i, després d'altres treballant ment i cos, em veig amb ganes i forces de veure com reacciono amb una pilota a les mans", va assegurar Ricky Rubio en un comunicat.

De moment, aquesta pilota l'agafarà únicament als entrenaments, a les ordres d'un Roger Grimau que va ser el seu company i capità a la seva etapa blaugrana. Aquest mateix dimarts ja participarà a l'entrenament previ de l'equip a l'important matx Barça - Virtus Segafredo Bologna de l'Eurolliga.

"El meu següent pas ha estat demanar al FC Barcelona si podria, sense cap compromís i sense interrompre els seus plans de temporada, entrenar-hi. Agrair per endavant la seva ajuda i comprensió amb la meva situació. Finalment, volia donar les gràcies a totes les persones que m'han mostrat el seu respecte i suport al llarg d'aquest procés, així com agrair també el respecte a la meva privadesa en aquest camí”, va aportar Ricky Rubio.

En els dos cursos a ' Can Barça ', Ricky Rubio va conquistar sis títols --dues Supercopes, dues Copes del Rei, una Lliga ACB i una Eurolliga--. D'aquell equip que va aconseguir el segon trofeu continental a París, ara coincidirà a més de Roger Grimau amb l'actual mànager Juan Carlos Navarro i amb l'entrenador ajudant Víctor Sada.

En total, al Barça va disputar 140 partits oficials (84 d'ACB, 42 d'Eurolliga, 6 de Copa del Rei, 4 de Supercopa i 4 de Lliga Catalana). Format a les categories inferiors de la 'Penya', debutant amb el Joventut a l'acb, després del seu pas pel Barça se'n va anar a la NBA, on va disputar 712 partits en 12 temporades entre Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns i Cleveland Cavaliers malgrat patir dues importants lesions de genoll, el 2012 i 2021.

Va debutar amb la selecció absoluta als Jocs Olímpics de Pequín (medalla de plata). Des de llavors, ha disputat 157 partits internacionals, sent l'MVP del Mundial guanyat el 2019. En total, ha aconseguit set medalles: or als Europeus del 2009 i del 2011, or al Mundial del 2019, plata als Jocs Olímpics del 2008 a Pequín i bronze als Europeus 2013 i 2017 i als Jocs Olímpics de 2016 a Rio de Janeiro.