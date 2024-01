Mikel Arteta / EuropaPress

L'entrenador de l'Arsenal, l'espanyol Mikel Arteta, ha assegurat que les notícies que el situen al FC Barcelona la temporada que ve són "falses", i ha reconegut que està "molt disgustat" pels rumors, a més de reiterar que està "a el lloc adequat”.

"Qui, jo?", va declarar en roda de premsa quan se li va preguntar si deixarà el club 'gunner' a l'estiu per substituir Xavi Hernández a la banqueta del conjunt blaugrana. "Són notícies totalment falses. El que es va publicar no sé d'on ve i és totalment fals, n'estic molt disgustat", va continuar.

A més, ha recalcat que cal ser "prudent" quan s'ofereixen informacions "personals". "No puc creure-ho. No sé d'on ve, no té cap font, no té res. Crec que cal ser molt prudent quan es parla de coses personals, per dir-ho de la manera com es va dir ahir. Entenc que estem en aquesta indústria, però no crec que ningú es mereixi escoltar notícies així. Jo sempre he estat molt sincer i sempre he dit tot al contrari", ha apuntat.

Arteta, que va passar pel planter culer però no va arribar a debutar amb el primer equip, va recalcar que ara mateix està "al lloc adequat". "Estic amb la gent adequada. Em sento molt bé. I, com he dit moltes vegades, estic immers en un bell viatge amb aquest club de futbol, amb aquests jugadors, aquest personal, la nostra gent", va indicar.

"Encara queda molt per fer aquí. Tots compartim aquesta ambició i també es pot sentir que volem més, que no estem satisfets i que el club vol donar una altra empenta i arribar a un altre nivell. Aquí és on estem. Necessitem tothom a bord per aconseguir-ho i jo, per descomptat, estic a bord", va finalitzar.