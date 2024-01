Tebas ha tornat a carregar contra la competició. Foto: Europa Press

El president de LaLiga, Javier Tebas , ha promès que dimitirà "si la Superlliga surt endavant", perquè considera que el futbol aniria "a la ruïna ia la catàstrofe", al mateix temps que va insistir que el FC Barcelona "pretenia influir" amb els pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira, i "només influir és un delicte" que, a més, "si es produís ara" comportaria el "descens de categoria".

"(Si la Superlliga aconseguís 60 clubs de primer nivell, dimiteix?) És clar que dimiteixo. Me n'aniria perquè el futbol espanyol caminaria cap a un problema econòmic terrible . Els ingressos serien en breu temps la meitat. No puc continuar en alguna cosa en què aniríem a la ruïna ia la catàstrofe. Hi ha 53.000 jugadors de futbol professional i moltes famílies que en viuen. Tot aquest ecosistema d'èxit que hem construït durant 40 anys s'enfonsaria", assegura El Mundo.

El president de la patronal del futbol espanyol va relatar que va ser el gener del 2021 quan, en una reunió, li va comentar al president de la UEFA, Aleksander Ceferin, els plans de la Superlliga, després de la 'xivatada' de Joan Laporta. "Durant el dinar li vaig treure a Laporta si ell era a la Superlliga i em va dir que sí. Vaig trucar immediatament a Ceferin i li vaig explicar. Li vaig dir el dissabte anterior a l'anunci de la Superlliga que se n'anés a descansar i que dissenyaríem una estratègia per a punxar el globus", va afirmar.

"Se li va passar pel cap dimitir, em va explicar que havia estat advocat penalista a Eslovènia i que havia defensat polítics corruptes, assassins, narcotraficants i esquarteradors en sèrie però que cap d'ells mentia tant com la gent del futbol. Li vaig dir que a Florentino li havia guanyat moltes batalles i que aquesta també se la guanyaria", va afegir.

Tebas truca al projecte liderat pel president del Reial Madrid “la Superlliga mentidera, la fake ”. "Volen posar una cara diferent, la de Bernd Reichart, al que jo anomeno Bernd Copperfield (en referència al mag David Copperfield), però qui hi ha al darrere és Florentino. Volen carregar-se el model actual i després aparèixer i cobrar. Són uns mags" , va criticar.

"La sentència del TJUE no canvia per sempre la història del futbol, canvia coses interessants. S'ha venut com una garrotada, però no ho veig tant. ¿La UE reconeix que la UEFA és un monopoli? Sí. Reconeix que pot continuar existint com monopoli? Sí. El que li exigeix és dur a terme un procés lliure i transparent per a les noves competicions", va valorar sobre la decisió del TJUE validant la "posició dominant" de UEFA i FIFA.