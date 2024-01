Xavi Hernández / EuropaPress

El FC Barcelona rep aquest dimecres el CA Osasuna a l' Estadi Olímpic Lluís Companys (19:00), en partit ajornat de la jornada 20 de LaLiga EA Sports , en plena marea provocada per l'anunci de Xavi Hernández que deixarà el club a final de temporada i amb un Osasuna que busca la revenja de la semifinal de la Supercopa d'Espanya, competició que va provocar aquest ajornament.

El Barça pot recuperar la tercera plaça i no perdre encara el tren de LaLiga si guanya Osasuna i s'hauria de parlar a Barcelona els dies i hores prèvies al partit. Però no, no és així perquè Xavi Hernández, en anunciar després de la derrota contra el Vila-real a casa (3-5) que deixaria la banqueta, acapara el focus mediàtic i les tertúlies familiars i d'amics a l'entorn 'culer'.

No serà un partit gens fàcil. Ja no ho seria perquè Osasuna, malgrat els últims resultats cara a cara, dóna problemes últimament al Barça. Però ara, amb aquesta nova situació i després de venir de dues derrotes seguides, encara pot ser més complicat. El que sí que té és més importància, ja que una derrota podria agreujar la mala situació actual.

Tot i que Xavi, la Junta Directiva i el club als seus missatges vulguin transmetre tranquil·litat d'aquí fins a final de temporada, caldrà veure com reaccionen els jugadors a la notícia i quina versió mostren sobre la mateixa gespa que, dissabte passat, els va veure perdre un partit en què van remuntar un 0-2 advers però, amb el més complicat fet, van fer malbé de nou.

Aquesta derrota, sumada a l'eliminació a la Copa del Rei a Bilbao (4-2 contra l'Athletic Club) ia la derrota a la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid (4-1), van fer probablement que la notícia del postergat adéu es avancés. I ara, aquesta 'nova era' del Barça sap que té fi i data de caducitat però ha de seguir lluitant com si no n'hi hagués.

Guanyar l'Osasuna és clau per seguir a prop del cap, sigui Girona o Reial Madrid. Tot i que sembla una utopia revalidar el títol de lliga, el que no pot fer el Barça és deixar-se anar i despenjar-se, per més que el gran objectiu sigui la Lliga de Campions, competició en què jugar bé aquests pocs partits podria donar una immensa alegria , ara mateix inimaginable.

Però abans que arribi el Nàpols, LaLiga presenta un rival conegut, un Osasuna a qui el Barça va guanyar per 2-0 a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Ara, en aquest partit ajornat al seu dia per aquesta Supercopa, el Barça vol repetir aquesta victòria i sumar-la a la també aconseguida a la primera volta de Lliga, amb un 1-2 a la jornada 4 a El Sadar, amb gol salvador de Robert Lewandowski , de penal, al 85'.

Això sí, Xavi Hernández continua tenint moltes baixes. A les conegudes de Marc-André Ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso, Iñigo Martínez, Raphinha i Sergi Roberto se sumen les del recentment operat Alejandro Balde i una d'últimíssima hora, la de l'extrem João Félix, que es va sumar a la llista negra amb un esquinç de turmell a l'entrenament de dimarts.

Fins i tot en això està 'd'enganxa' un Xavi i un Barça que reben un Oasasuna que arriba amb les úniques baixes de Rubén Peña i del Chimy Ávila. El tècnic vermell, Jagoba Arrasate, té en forma el seu killer Ante Budimir i amb un equip més rodat que el del Barça pretén donar la sorpresa a Montjuïc.

Els navarresos, ara mateix tretzè a la taula, saben que guanyar a Barcelona, en un escenari que dista molt de ser un fortí per als locals, podria acostar-los a la zona mitjana-alta de la taula. Eliminats ja també de la Copa del Rei, vénen de guanyar a casa el Getafe (3-2) i d'empatar al Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla (1-1), recuperant autoestima abans d'afrontar aquest bonic repte d'aprofundir a la ferida blaugrana.