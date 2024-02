Vitor Roque celebra amb Pedri. Foto: FCB

El rugit de Tigrinho , Vitor Roque, després de marcar el primer gol amb el Barça (i el que va donar el triomf per la mínima, 1-0, contra Osasuna) va ser l'única notícia positiva del partit jugat a Montjuïc el 31 de març, corresponent a la jornada de la Lliga ajornada per la disputa de la Supercopa d'Espanya.

El davanter brasiler, en el seu sisè partit com a blaugrana, va poder per fi celebrar un gol i, va ser a més, un cop de cap que es va convertir en triomf, a sumar 3 punts vitals per a aquest nou Barça d' impàs entre Xavi, que se n'anirà a final de campanya, i el que hagi de venir.

Hi va haver moments de bones ocasions però, un altre cop, l'equip va pagar la falta de gol. Excepte aquest cop de cap del brasiler el 63, ben assistit per un João Cancelo que va acabar el partit amb visibles i notòries molèsties, no va entrar res més a la porteria d'Aitor.

I Osasuna, que va jugar amb un jugador menys després de l'expulsió per doble groga d'Unai García al 67, va estar a prop d'empatar. De fet, el porter Aitor va pujar a rematar les dues darreres jugades, una falta lateral i un córner, i el Barça va tornar a patir a casa per guanyar. Aquesta vegada ho va fer, però hi va haver moments de tensió i de pensar en la derrota, recent, davant del Vila-real per 3-5 després de remuntar el 0-2 inicial.

A més, aquest partit deixa més problemes que no pas solucions. A nivell físic i d'infermeria, al minut 5 es va lesionar un Ferran Torres que es va anar plorant, i ovacionat, i que és el segon màxim golejador de l'equip. I van acabar el partit tocats, coixejant, tant Cancelo com Lamine Yamal, que més enllà del gol de Tigrinho va ser el millor del Barça.

Foto: FCB

També va estar molt bé Fermín López , que va estrenar el dorsal 16 com a membre del primer equip amb una sensació rara; la d'entrar per Ferran Torres al 7 i veure Xavi optar per tornar-lo a enviar a la banqueta per donar entrada a Vitor Roque. Canvi que va sortir bé al tècnic egarenc, tot sigui dit. Però Fermín, davant la passivitat d'altres companys, va provar diverses vegades Aitor abans de ser assegut.

Poques coses van passar en una primera part insulsa, gairebé sense ocasions i on les millors van arribar a pilota parada, amb rematades de cap de Jules Koundé o Robert Lewandowski, que a la segona part va marcar un gol ben anul·lat per fora de joc.

Però no hi va haver manera que a la segona part el Barça afinés punteria, més enllà d'aquell gol de Vitor Roque, amb un cop de cap creuat impecable darrere centre de Cancelo amb l'exterior de la bota dreta, des de la banda esquerra, en una jugada embastada que els culers voldrien veure més sovint. De moment, calma chicha després de l'adéu pausat de Xavi i 3 punts bons de cara a no perdre el tren de la Champions i seguir a prop del cap, a falta del que faci el Reial Madrid.