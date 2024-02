Hamilton, amb el seu bulldog Roscoe. Foto: Instagram (@roscoelovescoco)

El pilot anglès de Formula1 Lewis Hamilton i Mercedes van anunciar, dijous passat 1 de febrer, la fi de la seva relació per al 2025, després de 12 anys amb les Fletxes Platejades, per posar rumb a Ferrari.

"He passat 11 anys increïbles amb aquest equip i estic molt orgullós del que hem aconseguit junts. Mercedes ha estat part de la meva vida des que tenia 13 anys. És un lloc on vaig créixer, de manera que prendre la decisió d'anar-me'n va ser una de les decisions més difícils que he hagut de prendre”, diu Hamilton al comunicat oficial.

"Però és el moment adequat per fer aquest pas i estic emocionat d'assumir un nou desafiament. Estaré eternament agraït per l'increïble suport de la meva família Mercedes, especialment de Toto per la seva amistat i lideratge, i vull acabar bé junts. Estic 100% compromès a oferir el millor exercici que pugui aquesta temporada i fer que el meu últim any amb les Fletxes de Plata sigui inoblidable", va afegir.

La notícia ja circulava pels mitjans italians i britànics des d'ahir i la primera hora del matí d'aquest dijous, vestint el britànic de vermell Ferrari. Hamilton, que havia renovat el contracte fins al 2025 l'estiu passat, va decidir activar la seva opció de rescindir el contracte després de la campanya 2024.

"L'equip Mercedes-AMG PETRONAS F1 i Lewis Hamilton se separaran al final de la temporada 2024. Lewis ha activat una opció de rescissió al contracte anunciat l'agost passat i, per tant, aquesta temporada serà la seva última conducció per a les Fletxes de Plata”, diu l'equip alemany.

"En termes de parella de pilots i equip, la nostra relació amb Lewis s'ha convertit en la més reeixida que l'esport hagi vist, i això és una cosa que podem recordar amb orgull; Lewis sempre serà una part important de la història de l'automobilisme de Mercedes ", va apuntar Toto Wolff, director de l'equip i director executiu.

"No obstant, sabíem que la nostra associació arribaria al final natural en algun moment, i aquell dia ha arribat. Acceptem la decisió de Lewis de buscar un nou desafiament i és emocionant contemplar les nostres oportunitats per al futur. Però per ara, encara ens queda una temporada i estem concentrats a competir per aconseguir un 2024 sòlid", va afegir.

El 7 vegades campió del món posa fi a la seva reeixida etapa a Mercedes, on va guanyar els títols del 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020 però va patir les últimes campanyes. Alhora, Ferarri va confirmar la bomba de la temporada al 'Gran Circo' tot i que encara ni s'han presentat els monoplaces del 2024.

"Scuderia Ferrari està encantada d'anunciar que Lewis Hamilton s'unirà a l'equip el 2025, amb un contracte de diversos anys", va escriure Ferrari al compte de X. Així, el 7 vegades campió del món vestirà de vermell com a priori company del monegasc Charles Leclerc qui va renovar la setmana passada.