El president del FC Barcelona, Joan Laporta , ha garantit aquest divendres 2 de febrer que no destituiran l'entrenador del primer equip masculí, Xavi Hernández, "passi el que passi" el que queda de temporada després d'anunciar el tècnic que deixarà el club al final, en una fórmula que el mandatari només va acceptar per tractar-se de Xavi, un mite del barcelonisme.

"No destituirem a Xavi passi el que passi aquesta temporada", va assegurar en una entrevista concedida a El món a RAC1 . "Si no hagués estat Xavi no hauria adoptat aquesta fórmula", va afegir el president blaugrana.

Laporta va assegurar que va donar llum verda al fet que Xavi anunciés la seva sortida el proper estiu, i no una sortida immediata malgrat els mals resultats actuals, per tractar-se de Xavi. "Ho accepto per ser qui és Xavi i per ser com és. I sobretot perquè pensem que pot funcionar pel Barça", va manifestar.

També va explicar que va ser Xavi mateix qui va renunciar d'entrada al salari que li quedava de l'últim any de contracte. "Xavi s'ha merescut que l'ajudessin més", va considerar Laporta.

D'altra banda, sobre el cas Negreira, va lamentar l'actitud del Real Madrid, que es va personar a la causa. "El Madrid no s'està portant bé, està fent un exercici de cinisme que no és acceptable. El jutge ha estès el període d'instrucció del cas a instàncies del Real Madrid. Això és un exercici de cinisme sense precedents i no ho acceptem", va assegurar.

“El Barça no ha comprat mai àrbitres, ho hem demostrat. El Madrid no pot parlar gaire. Durant 70 anys mira qui ha estat els presidents dels àrbitres. O socis del Madrid o directius o exjugadors. I, en alguns casos, tot alhora", va denunciar.

"Hem aportat tota la documentació. La teoria d'àrbitres comprats no la poden provar perquè no va passar. Estic convençut que el Barça sortirà absolt. No s'ha dedicat mai a comprar àrbitres i ens haurem de rescabalar d'aquesta campanya orquestrada per desprestigiar el club", va afegir.

També va valorar de manera negativa l'estratègia comunicativa de Real Madrid Televisión, ja que considera que el que fan és tenallar els àrbitres. "El que està fent és una vergonya. Si tenen una mica de decència, no ho permetrien. La Federació Espanyola de Futbol hauria de sortir a dir que això és una forma clara de pressionar els àrbitres. Per això, allarguen la instrucció, per pressionar a els àrbitres", va postil·lar.

Pel que fa al projecte de la Superlliga, en què sí que van de la mà del Real Madrid, creu que està "més viu" que abans i que podria, o hauria de ser una realitat en una o dues temporades. De fet, si no fos així, el Barça es replantejaria la seva postura.

"La Superlliga pot existir la temporada que ve o la 2025-26, i si no és així m'ho pensaré perquè la UEFA també està interessada a mantenir el Barça a l'ECA (Associació de Clubs Europeus)", ha apuntat.