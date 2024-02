Rumors d'inversions externes i la perspectiva d'una Superlliga europea afegeixen complexitat a l'equació financera del club, que aspira a mantenir-se com un referent mundial en l'àmbit esportiu. EP

L'empresari català Jaume Roures, tot i no estar vinculat a Mediapro actualment, continua exercint un paper influent al FC Barcelona. El seu suport com a avalador de la Junta actual de Joan Laporta i la seva participació a Barça Studios, la branca audiovisual del club que busca sortir a borsa als Estats Units amb una valoració de 1.000 milions de dòlars, consoliden la seva connexió amb l'entitat.

El suggeriment de Roures que la solució econòmica per al Barcelona podria ser la venda parcial del club, inspirant-se en el model del Bayern Munic, planteja interrogants sobre el futur financer de l'equip. Estima que la venda del 25% del Barça podria superar els 1.150 milions d'euros, cosa que contribuiria a reduir el deute ia equilibrar el dèficit operatiu, malgrat la complexa conjuntura econòmica generada per la pandèmia.

Kurt Badenhausen, responsable de valoracions de Sportico, destaca que el valor del Barcelona no ha experimentat una disminució el darrer any. La proposta de venda parcial del club podria ser una estratègia per pal·liar les conseqüències financeres derivades de la crisi sanitària.

Tot i que des del FC Barcelona es descarta la possibilitat de cotitzar en mercats i de perdre el control per part dels socis, es rumoreja que existiria una predisposició interna cap a operacions financeres, fins i tot amb inversions provinents d'Aràbia Saudita, Qatar o Abu Dhabi. L'eventual creació d'una Superlliga europea, amb un possible llançament al segon semestre del 2025, també es presenta com un factor determinant per al futur del club.

El somni de Joan Laporta de tenir el nou Camp Nou operatiu el 2026 es projecta com un impuls per a la recuperació del FC Barcelona, que actualment enfronta desafiaments en termes d'ingressos per taquilla aquesta temporada i busca estratègies financeres per mantenir-se com un referent mundial al àmbit esportiu.