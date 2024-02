Podrà el conjunt basc mantenir la seva fortalesa a casa, o el Barça es recuperarà de les seves ensopegades recents? EP

Aquest dissabte a les 18.30 hores, l'Estadi de Mendizorrotza serà testimoni d'una emocionant trobada entre l'Alabès i el FC Barcelona. El conjunt basc, en excel·lent forma a casa, buscarà mantenir la bona ratxa a LaLiga, mentre que els culers, ferits per recents derrotes, intentaran alçar el vol.

FORTÍN BABAZORRO



Alabès i Barça s'enfronten amb l'antecedent de la victòria culer 2-1 a la primera volta. Amb l'Alabès acumulant 5 victòries, 4 derrotes i un empat a casa des de començament de lliga, el fortí babazorro no serà fàcil de conquistar. Tot i això, les absències de Kike García, Carlos Vicente i Sedlar plantegen desafiaments per a l'equip dirigit per Luis García Plaza. Tot i això, Abqar i Owono, recuperats de la Copa Àfrica, estan de tornada.

MASIA



El Barça, en canvi, arriba al duel amb vuit baixes, incloent-hi jugadors clau com Gavi, Ter Stegen i João Félix. La derrota a la Supercopa i l'eliminació copera han afectat l'equip. Xavi Hernández, la dimissió del qual es va anunciar, busca fer-li un gir positiu. La convocatòria inclou Iñigo Martínez, recent recuperat, i joves promeses del filial.

DECLARACIONS

Luis García Plaza va destacar la dificultat de l'enfrontament, però va afirmar que el seu equip competirà al màxim. Xavi, per part seva, ha reconegut la complexitat del partit, però ha subratllat la necessitat dels tres punts. Tot i que el Barça és favorit, segons García Plaza, tots dos equips ho donaran tot per la victòria.

PRECEDENTS



L'historial afavoreix el Barça amb 32 victòries en 46 matxs. En els darrers cinc partits, tres victòries visitants i dos empats. L'últim cop, una remuntada culer amb doblet de Lewandowski va segellar la victòria.

L'Estadi de Mendizorrotza promet vibrar amb un enfrontament crucial. L'àrbitre Martínez Munuera dirigirà aquest duel, que es transmetrà a través de DAZN. Dos equips necessitats de punts i una tarda d'emocions a LaLiga.

ALINEACIONS



Dep. Alabès: Sivera; Tenaglia, Rafa Marín, Abqar, Javi López; Guevara, Blanco, Guridi; Carlos Vicente, Rioja i Omorodion.

FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Christensen, Araújo, Cancelo; Pedri, De Jong, Gündogan, Fermín; Lewandowski i Lamine Yamal.