El Girona celebra un gol al partit contra el Betis. Foto: Europa Press

Fa tot just dues dècades, el 2005, el Girona FC jugava a Tercera Divisió, que aleshores era la quarta categoria del futbol estatal. Sense anar més lluny, clubs com el Palamós (degà del futbol català) tenien una trajectòria molt més destacada.

Però avui l'entitat de Montilivi es fa amb el Real Madrid (sent, aparentment l'únic rival dels blancs a l'edició 2023-24 de LaLiga ) i és un exemple de gestió i captació de talent, a banda d'haver començat a desenvolupar també el seu futbol base.

Com s'ha fet aquest canvi en tan poc temps? Què hi ha darrere aquest èxit superlatiu? Per entendre-ho necessitem remuntar-nos fins al 23 d'agost del 2017, quan es va anunciar la compra del 44,3% de l'accionariat del club per part del City Football Group, el grup propietari, entre d'altres, del Manchester City FC. Amb el pas dels anys, la quantitat d'accions del club que té en propietat el CFG ha pujat al 47%, convertint-se en l'accionista principal avui dia.

El CFG es va fundar el 2013 per part de Mansour bin Zayed Al-Nahyan i Khaldoon Al-Mubarak, tots dos emiratis, i en la seva immensa majoria és propietat de l'Abu Dhabi United Group, un grup d'inversió ubicat a Unió dels Emirats Àrabs. El valor total del City Football Group s'estima que és de 4.800 milions d'euros. El grup també té la propietat (total o parcial) dels equips de tot el món; New York City (Estats Units), Montevideo Torque (Uruguai), Troyes (França) i Bahia (Brasil) en són alguns.

TALENT DE TOT EL MÓN

Tenir com a soci el Manchester City ha permès que arribin al club talents que la immensa xarxa d'ullejadors del grup capta arreu del món. Aquesta temporada, gràcies a això, han arribat Yan Couto (titular indiscutible al centre del camp) i Savinho (una de les grans revelacions de la campanya), tots dos en forma de cessió dels mancunians i del Troyes, respectivament.

I s'especula que la temporada que ve aterrarà a Montilivi, també en préstec, el prometedor mitjapunta argentí Claudio Echeverry, fitxat pels cityzens, però que s'ha quedat cedit fins al final d'aquest curs 2023-24 al club d'origen, River Plate.

La col·laboració ha donat els seus fruits, fent que el club passi, en poques temporades, de divisions baixes al futbol professional, a pujar a Primera, consolidar-se (malgrat el descens patit al final de la campanya 2018-19) i passar de lluitar per salvar la categoria a objectius molt més ambiciosos.

El creixement, tot i això, ha estat "exponencial", segons ha explicat l'actual president del club, l'exfutbolista Delfí Geli, que ha presumit que els jugadors veuen l'entitat de Montilivi com "una gran possibilitat de creixement"

CLUB SANEJAT I AMB UN PRESSUPOST DE 60 MILIONS

Més enllà del que és esportiu, econòmicament el club ha fet un salt endavant inqüestionable; en pocs anys ha aconseguit anar augmentant el pressupost... fins a arribar a uns números de 60 milions d'euros per a aquest exercici 2023-24.

Aquest increment, segons va explicar l'entitat, ve donat per "l'augment dels ingressos procedents dels drets de televisió (42,7 milions), i els previstos per entrades, abonaments i hospitalitat corporativa, que van créixer un 10 per cent, situant-se ara 6,4 milions d'euros".

A més, al seu portal de transparència, el Girona assegura que "no té contret cap deute amb les administracions públiques" (referint-se a Agència Estatal d'Administració Tributària i/o Seguretat Social), ni amb cap dels seus empleats.