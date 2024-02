El Rayo Vallecano - Sevilla de dilluns passat 5 de febrer passarà a la història per haver deixat una imatge per a la història del futbol... per mal. I és que un jove aficionat del conjunt madrileny va ficar el dit al cul al futbolista del conjunt nervionenc Lucas Ocampos mentre aquest faria un servei de banda.

Els fets van passar al minut 32 de la primera meitat, quan el partit marxava 1-1 (el partit acabaria amb 1-2), quan l'argentí es disposava a treure des de la banda esquerra de l'atac del seu equip. La proximitat de la grada de Vallecas va fer que, en un moment donat, un dels assistents estirés la mà i apuntés amb el dit al cul d'Ocampos.

En el moment, el jugador es gira i reprèn al menor la seva actitud, encara que segueix concentrat al matx.

"GEST OBSCÈ I INAPROPIAT"

El futbolista s'ha referit al moment després del partit, assegurant que l'afició del Rayo sempre els tracta amb respecte "però sempre hi ha un ximple" i ha volgut deixar clar que "tant de bo que no passi en altres àmbits", afegint que "si passa al futbol femení sabem què pot arribar a passar".

Per part seva, el Sevilla, en un comunicat, ha apuntat que "lamenta profundament el fet esdevingut aquest dilluns en el partit davant el Rayo Vallecano, en què el nostre jugador Lucas Ocampos va patir un gest obscè i totalment inapropiat per part d'un aficionat local"