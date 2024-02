El camí a la Champions segueix. Foto: FCB

El sorteig ha decidit que el Barça es mesuri el Brann de Noruega als quarts de final de la Champions League. L'anada de l'eliminatòria es disputarà el 19 o 20 de març a Bergen i la tornada el 26 o 27 de març a l'Estadi Johan Cruyff.

Les de Jonatan Giráldez hauran de vèncer en primera instància el combinat noruec i després l' Ajax o el Chelsea a semifinals si volen arribar per tercer any consecutiu a la final, prevista per al 25 de maig a San Mamés.

L'equip noruec va quedar segon a la fase de grups amb 13 punts, només un per darrere del Lió (14). Durant aquesta fase de la competició, el combinat de Martin Peter Ho va aconseguir empatar a casa contra el conjunt francès (2-2), tota una mostra del seu potencial. A més, aspiren a un estil de joc similar al del club blaugrana, les noruegues són el 4t equip amb més possessió de pilota (58%).

Els enfrontaments Benfica - Lió i Hacken - PSG completen els quarts de final.