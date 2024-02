Foto: EuropaPress / Muntatge: CatalunyaPress

El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha sancionat amb un partit el davanter brasiler del FC Barcelona Vitor Roque per la seva expulsió davant el Deportivo Alabès i amb dos el tècnic del Girona, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel'.

El jove futbolista blaugrana va ser expulsat per doble groga dissabte a Mendizorrotza, però el seu club va recórrer davant l'organisme la segona que li va mostrar el col·legiat Juan Martínez Munuera "per colpejar amb el peu a la cama d'un adversari de manera temerària" en un pilota dividida amb Rafa Marín.

El FC Barcelona va al·legar "existència d'error material" i va sostenir davant de Competició "la inexistència de copejament i la inexistència de temeritat", però l'organisme federatiu va desestimar el seu recurs i va mantenir l'amonestació i el consegüent partit de suspensió pel que no estarà davant l'organisme Magrana.

El comitè també va desestimar el recurs del Girona per l'expulsió de 'Míchel' davant la Reial Societat i el va suspendre amb dos partits, per la qual cosa no es podrà asseure a la banqueta en el duel clau d'aquest dissabte al Santiago Bernabéu.

El conjunt català va demanar que se li retirés l'expulsió al seu tècnic, al·legant que "en cap cas" es va dirigir a l'àrbitre Jesús Gil Manzano ni hi va haver "reiteració" en les protestes, cosa que no va trobar l'acceptació de Competició.

El Girona tampoc podrà comptar davant el Reial Madrid, a més del centrecampista veneçolà Yangel Herrera, que haurà de complir un partit pel cicle d'amonestacions, amb el defensa neerlandès Daley Blind, que va veure la seva cinquena groga en finalitzar el xoc contra la Reial Societat .

L'equip 'gironí' ha indicat que el central es va limitar a realitzar "un aclariment sobre el temps afegit", però l'organisme li va replicar que Blind va fer "de forma inequívoca observacions durant un espai de temps no breu" i al qual no poder el club acreditar-ne el contingut no pot "considerar desvirtuada la presumpció de veracitat de l'acta".

Finalment, Competició també va desestimar les al·legacions de l'Atlètic de Madrid perquè se li retirés la groga vista al derbi davant el Reial Madrid a Saúl Ñíguez perquè considera que no va fer la falta que li va costar l'amonestació i que l'error de José María Sánchez Martínez va venir perquè estava "a una distància considerable". D'aquesta manera, el centrecampista blanc-i-vermell haurà de complir un partit de sanció contra el Sevilla per ser la seva cinquena groga.