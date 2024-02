Katir (dreta) en una cursa. Foto: Europa Press

L'atleta espanyol Mohamed Katir ha confirmat aquest dimecres 7 de febrer que ha estat sancionat provisionalment per la Unitat d'Integritat de l'Atlètic (AIU) per no ser present per passar 3 controls antidopatge en els últims 12 mesos, una suspensió que recorrerà perquè creu que sí que estava "disponible" en aquells moments i que no té res a veure amb cap infracció de dopatge.

"El dia d'avui, la Unitat d'Integritat de l'Atletisme (AIU) m'ha comunicat una suspensió provisional davant del que considera una infracció de les normes derivada de tres errors de localització en els dotze últims mesos", ha dit.

L'actual subcampió del món de 5.000 metres ha assegurat no estar "d'acord" amb aquesta sanció provisional i per això la recorrerà "davant les instàncies corresponents per poder competir durant la tramitació del procediment". "Considero que no hi ha una infracció derivada de 3 errors de localització en els últims 12 mesos", va puntualitzar. "En alguna de les fallades de localització reportades per part d'AIU, em trobava disponible en lloc, data i hores aportades per part meva", adverteix.

"Durant els últims mesos i anys vinc sent sotmès a un gran nombre de controls de dopatge fora de competició, tant en mostres d'orina com de sang, sense que s'hagués plantejat el més mínim problema per part meva", afegeix.

Per al de Mula, és "important tenir present" que no està sotmès a "un expedient d'infracció de les normes de dopatge per l'ús de substàncies o mètodes prohibits, ni tan sols per eludir controls de dopatge fora de competició". "Es tracta d'un simple expedient derivat de l'emplenament de dades de localització a la plataforma ADAMS que ha pogut generar errors de localització", ha recalcat.

"Voig a procedir a defensar-me en les instàncies que siguin oportunes, com no pot ser d'una altra manera. Per això, sol·licito que es respecti el dret a la presumpció de la meva innocència fins que sigui tramitat i conclòs el corresponent procediment", ha sentenciat.