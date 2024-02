Foto: Twitter @fcbfemeni

El Barça va fulminar (8-0) el Sevilla aquest dimecres per avançar amb autoritat la ronda de semifinals de la Copa de la Reina, mentre que l'Athletic Club va superar amb molt de suspens a la tanda de penals el Costa Adeje Tenerife.

El quadro blaugrana va mostrar el seu favoritisme i gana en un títol amb comptes pendents, ja que l'any passat va ser eliminat per alineació indeguda a vuitens de final. El Johann Cruyff va gaudir a costa d'un Sevilla que es va endur el mateix correctiu que a la Lliga F.

El Barça va endossar un 8-0 a les andaluses igual que fa tres mesos a la competició domèstica. La reacció del Sevilla des de llavors, que no coneixia la derrota, va morir davant un Barça seriós i tremendament efectiu ja al primer temps.

Dos gols de Salma Paralluelo, Aitana Bonmatí, dos més de Mariona i Graham van sentenciar el bitllet català a la 'Final Four'. Al segon temps, Aitana i Ari Arias van arrodonir la nit del recent campió de la Supercopa, un Barça que va acostar un altre títol.

CAU L'ATHLETIC

Mentrestant, a l'altra cruïlla celebrada aquest dimecres, el camí al sorteig de divendres va ser ben diferent. L'Athletic va patir de valent davant un Adeje que va donar molta guerra a Lezama, igualat el matx com fa dues setmanes a Lliga a terra canari. Les de Tenerife, semifinalista el 2022, van reaccionar al corrent als 10 minuts d'Elexpuru amb l'1-1 de Patri Gavira.

Els dos equips van tenir les seves ocasions per emportar-se el matx, més clares a les canàries que en un Athletic que va tirar d'orgull i va buscar el perill des de fora de l'àrea. Així va morir la pròrroga, amb un darrer xut local abans d'una agònica tanda de penals.

Allà, la meta brasilera del Tenerife Aline Reis va aturar dos llançaments per començar, però el segon li va fer repetir la col·legiada per no tocar de peus al seu lloc. No va semblar així o almenys el dubte serà raonable sense VAR per comprovar-ho, però l'equip canari va mantenir la davantera a la tanda fins al 7-6 final que va convertir Irene Oguiza.