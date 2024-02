La matinada d'aquest diumenge 11 al dilluns 12 de febrer es disputa la 58a edició de la Super Bowl, la final de la lliga nord-americana de futbol americà... encara que des de fa molts anys l'esport és tan important en aquest esdeveniment com tot allò que ho envolta. Show, actuacions musicals, anuncis publicitaris com si fossin pel·lícules, consum ingent de menjar escombraries, baixes laborals als Estats Units al dia següent...

Ah! I per cert, els equips que es jugaran el títol són els Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers. El partit s'Allegiant Stadium de Paradise (Nevada), la primera vegada a la història que el trofeu Vince Lombardi es dirimirà en una localitat d'aquest estat, clarament vinculat al joc ia activitats recreatives.

Els pronòstics de la majoria dels experts s'inclinen cap als Chiefs de Patrick Mahomes, que han completat una temporada regular extraordinària i han superat totes les rondes dels playoffs amb suficiència. Arriben lleugerament superiors al seu oponent... i sent els vigents campions i un equip hegemònic a l'època recent, ja que serà la seva quarta presència a les darreres 5 finals.

Per la seva banda, els californians van ser encara millors a la fase regular, tot i que han tingut algun problema més en les trobades de la post temporada. Els Niners tornen a la final després de tres anys d'absència... i es tornaran a veure les cares contra un equip que ja els va derrotar el 2020.

L'ESPORT, EN SEGON TERME?

Anem per parts; veure el partit s'ha convertit en una experiència que transcendeix allò esportiu. Reunir-te amb el teu cercle i compartir menjar és habitual, però no només als domicilis, ja que s'organitzen festes multitudinàries. Las Vegas sol ser un punt de trobada d'aquests saraus , però atesa la dimensió mundial que ha aconseguit el partit, fins i tot ha arribat a Catalunya. A Barcelona, sense anar més lluny, locals com els bars irlandesos George Payne i Flaherty's i el Hard Rock Cafè, entre d'altres, posaran pantalles gegants per veure el partit.

També mereix anàlisi el món de les apostes; de fet, s'espera que la trobada del 2023 signifiqui un rècord absolut. L'American Gaming Association creu que el partit mourà uns 16.000 milions de dòlars. La febre pel joc fa que hi hagi tota mena de quotes, fins i tot qui guanyarà el sorteig per començar a jugar, de quina manera o en quin minut serà la primera anotació... Literalment, es pot apostar a tot.

Aquesta màquina de moure diners que és la Super Bowl queda també reflectit al preu de les entrades per veure el partit. Òbviament, qualsevol final que es preï i de qualsevol competició esportiva de nivell mundial no serà precisament barata. Però si mirem el que costen... les més econòmiques costen 3.280 dòlars (més de 3.050 euros). I no inclouen ni hotel ni desplaçament. Viure'l in situ no és apte per a totes les butxaques.

Per acabar, la Super Bowl també és coneguda per l'enorme moviment comercial que genera. Les millors marques de tot el món acostumen a presentar anuncis a les pauses que hi ha entre jugades, al descans o abans o després del partit. L'any passat, les empreses que volien 30 segons de publicitat durant l'esdeveniment, havien de pagar prop de 6,5 milions d'euros segons dades de NBC , empresa que va retransmetre la final del 2022.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA

L'himne dels Estats Units, en aquest 2024, serà interpretat per la cantant Reba McEntire, considerada de forma unànime Reina del Country .

Tot i això, el plat fort sol ser l'espectacle del descans, que en aquesta ocasió anirà a càrrec d'Usher. L'intèrpret de Dallas serà l'estrella d'aquest Halftime Show ... on no és estrany que hi hagi aparicions estel·lars d'altres grups i/o artistes.