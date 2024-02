L'equip de Xavi intentarà guanyar l'expectativa del que faci avui Madrid i Girona. EP

El FC Barcelona es prepara per enfrontar-se al Granada CF a l'Estadi Olímpic Lluís Companys diumenge que ve, en un duel crucial de la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Els blaugranes busquen assegurar la seva tercera victòria consecutiva per mantenir-se a la lluita pel títol, mentre que el Granada intentarà aprofitar l'oportunitat per sumar punts en la seva lluita per la permanència, trobant-se a la penúltima posició de la taula.

L'equip dirigit per Xavi Hernández arriba al matx amb un bon moment tant en joc com en resultats, havent vençut en els seus darrers dos compromisos contra Osasuna i Alabès. A més, recupera jugadors importants com Marc-André Ter Stegen, Iñigo Martínez i Raphinha, cosa que reforça la seva plantilla de cara a l'enfrontament amb el Granada.

El record de l'empat a dos a la primera volta contra el Granada, on Bryan Zaragoza va ser protagonista amb un doblet, impulsa el Barcelona a buscar la victòria en aquesta ocasió. Tot i això, Xavi Hernández haurà de bregar amb les absències per lesió de Gavi, Balde, Ferran Torres, João Félix i Marcos Alonso, a més de la suspensió de Vitor Roque.

Per part seva, el Granada, sota la direcció d'Alexander Medina, buscarà donar la sorpresa i sumar punts importants en la seva lluita per la permanència. Reforçat amb nous fitxatges al mercat hivernal, com Matías Arezo, Facundo Pellistri i Martin Hongla, l'equip andalús buscarà plantar cara al Barcelona i aprofitar qualsevol oportunitat que es presenti.

ALINEACIONS PROBABLES

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Fermín, Gundogan, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri.

Granada CF: Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Miquel, Neva; Hongla, Gumbau, Sergio Ruiz; Melenda, Uzuni, Pellistri.

L'arbitratge estarà a càrrec d'Ortiz Arias, del Comitè Madrileny, i el matx es disputarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a les 21:00, amb transmissió a Movistar LaLiga TV. S'espera un partit emocionant i disputat, on tots dos equips buscaran obtenir un resultat positiu d'acord amb els seus objectius a la competició.