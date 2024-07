Ha arribat el dia: Espanya i Anglaterra, a per l'Eurocopa en la gran final | Europa Press

La Eurocopa 2024 arriba a la seva culminació amb un emocionant enfrontament entre dos gegants del futbol europeu: Espanya i Anglaterra. Aquest diumenge, 14 de juliol, a les 21:00 hores, l'estadi Olímpic de Berlín serà l'escenari on ambdues seleccions buscaran consagrar-se campiones d'Europa. El partit es podrà seguir en directe a través de La 1.

La selecció espanyola arriba a aquesta final amb un historial impressionant a la Eurocopa. Espanya ha guanyat el torneig en tres ocasions (1964, 2008, 2012), sent una de les seleccions més exitoses en la història del campionat. En aquesta edició de 2024, els dirigits per Luis de la Fuente han estat una autèntica màquina de guanyar. Han aconseguit una gesta inèdita: guanyar tots els seus partits, des de la fase de grups fins a les semifinals.

Espanya va començar el seu camí en el Grup B, on es va enfrontar a Itàlia, Croàcia i Albània, aconseguint un ple de victòries. A vuitens de final, van superar Geòrgia, a quarts van eliminar Alemanya, i a semifinals van vèncer França. Cada partit ha mostrat la solidesa i el talent de l'equip espanyol, consolidant-los com els grans favorits per aixecar el trofeu.

Per la seva banda, Anglaterra té una història menys gloriosa a la Eurocopa, però segueix sent una potència a tenir en compte. Els anglesos han arribat a les semifinals en diverses ocasions, però només van arribar a la final el 2020, on van perdre davant Itàlia. En aquesta edició, el camí ha estat molt més complicat i espinós.

Anglaterra va iniciar al Grup D, on les seves actuacions no van convèncer del tot. Van empatar amb Sèrbia i Eslovènia, i només van aconseguir una victòria davant Dinamarca. Als vuitens de final, van necessitar una espectacular xilena de Jude Bellingham en l'últim minut per superar Eslovàquia. Després, van eliminar Suïssa a quarts després d'una intensa tanda de penals, i els Països Baixos a semifinals, amb un gol al minut 90.

Els enfrontaments entre Espanya i Anglaterra sempre han estat intensos i plens d'història. Un dels enfrontaments més recordats és el dels vuitens de final de la Eurocopa 1996, quan Anglaterra va eliminar Espanya en una dramàtica tanda de penals, amb David Seaman com a heroi.

L'estadi Olímpic de Berlín serà l'escenari d'aquesta final. S'espera un ple total. Entre els assistents hi seran el Rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per donar suport a la selecció espanyola en aquest enfrontament.

Espanya buscarà imposar el seu joc de possessió i control, característiques que li han permès dominar els seus rivals al llarg del torneig. Amb jugadors com Lamine Yamal, Nico Williams i Rodri en plena forma, l'equip espanyol arriba amb confiança i determinació.

Anglaterra, amb un camí ple d'obstacles, ha demostrat ser un equip tenaç i difícil de vèncer. Jugadors com Harry Kane, Bukayo Saka i Jude Bellingham són claus en l'esquema de Gareth Southgate.