La torxa olímpica arriba a París

La torxa olímpica ha arribat aquest diumenge a París a 12 dies que comencin els Jocs Olímpics, en una cerimònia en què ha participat el president de la república, Emmanuel Macron, i en la qual un militar muntat a cavall ha estat l'encarregat de desfilar per l'avinguda Foch fins a l'Arc de Triomf, segons ha informat el Comitè Olímpic Internacional (COI).

A tan sols 12 dies que comencin els Jocs Olímpics de París 2024, i coincidint amb el dia nacional de França, la torxa olímpica ha arribat als carrers de París. Un cop allà, un militar a cavall ha estat el protagonista que ha portat la 'flama olímpica' per l'avinguda Foch, que desemboca a l'emblemàtic Arc de Triomf de la capital gala, on l'esperaven un grup de joves del districte de Seine-Saint-Denis, el barri on es troba l'estadi olímpic.

Després d'això, el militar ha passat el 'foc olímpic' als joves, tots ells vestits de blanc, situats al davant de la tribuna presidencial de l'Arc de Triomf, on es trobava el president de França en funcions, Macron, amb la seva esposa, que ha saludat l'arribada de la torxa mentre sonava l'himne francès.

Una torxa que serà portada pels carrers de París per unes 520 persones, en relleus d'entre 200 i 400 metres de distància. Entre els rellevistes hi ha personalitats com l'exfutbolista i seleccionador francès de l'equip olímpic masculí de futbol, Thierry Henry, l'actor Jamel Debbouze, la ballarina Sylvie Tellier, el cantant Kim Seok-Jin o la medallista olímpica d'esgrima Laura Flessel.

El recorregut començarà aquest dilluns a La Chapelle Arena, pavelló on es disputaran les competicions de gimnàstica, bàdminton i esgrima, i passarà per llocs emblemàtics de la capital francesa com l'Assemblea Nacional, el museu del Louvre o la plaça de la Bastilla. Conclourà a la plaça de la República.