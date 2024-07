Europa corona el futbol espanyol a Berlín (2-1)

Espanya es corona campiona de l'Eurocopa 2024 en vèncer 2-1 a Anglaterra. Un partit molt emocionant i tens, amb una igualtat que es va trencar a la segona meitat. La Roja es va avançar, Anglaterra va empatar, i al final el gol d'Oyarzabal va decantar la final.

El primer gol del matx va arribar a l'inici de la segona part. Nico Williams va anotar per Espanya després d'una precisa assistència de Lamine Yamal. Aquest gol va avançar als espanyols. Anglaterra no va trigar a reaccionar. Cole Palmer, qui va ingressar com a revulsiu, va empatar el partit. La jugada es va originar d'una assistència de Jude Bellingham, demostrant la capacitat dels anglesos per recuperar-se ràpidament.

Quan el partit semblava dirigir-se a la pròrroga, Mikel Oyarzabal va marcar el gol decisiu. L'assistència de Marc Cucurella va permetre a Oyarzabal definir amb precisió, sense donar temps de reacció als anglesos.

Amb aquest resultat, Espanya s'alça amb el seu quart títol d'Eurocopa, consolidant la seva posició com la selecció europea més guanyadora. La final va ser un digne tancament per a un torneig ple de grans moments i excel·lent futbol.

Espanya, la selecció més premiada de l'Eurocopa

Espanya, amb aquest darrer títol, es consolida com una de les seleccions més dominants, aconseguint el seu quart trofeu. Per darrere hi ha Alemanya, amb tres: va guanyar els seus títols el 1972, 1980 i 1996, mentre que Espanya va obtenir els seus el 1964, 2008, 2012 i ara el 2024.

França segueix al rànquing amb dos títols, obtinguts el 1984 i el 2000. Itàlia, amb dos títols el 1968 i el 2021, també es destaca a la llista de guanyadors múltiples. La Unió Soviètica, República Txeca (sota el nom de Txecoslovàquia), Portugal i Països Baixos han guanyat el torneig en una ocasió cadascun. La Unió Soviètica va triomfar el 1960, Txecoslovàquia el 1976, Països Baixos el 1988 i Portugal el 2016.

Foto: X (@SEFutbol)

Celebracions

Després de la victòria a Berlín, va arribar l'eufòria, tant a les grades de l'estadi com al conjunt de l'Estat. Milers d'aficionats es van llançar als carrers per celebrar la quarta Eurocopa de la història de la selecció espanyola.

Barcelona, ​​Madrid, Badalona, ​​València, Sevilla i municipis més petits van ser escenaris de la celebració i l'exhibició de l'orgull per un combinat pel qual pocs apostaven fa un mes just, quan va començar el campionat d'Europa.