Argentina s'apunta a l'èpica i es corona a la Copa Amèrica amb un gol a la pròrroga (1-0)

Leo Messi alzando la copa. (Foto: Twitter / @Argentina)

Argentina segueix fent història en guanyar la Copa Amèrica 2024 en una final èpica contra Colòmbia (1-0) , consolidant el seu domini al futbol internacional després d'una ratxa de títols que inclou la Copa Amèrica 2021 i el Mundial 2022. La selecció albiceleste, dirigida per Lionel Scaloni, va enfrontar un equip colombià aguerrit en un partit que va tenir tots els ingredients d'un drama futbolístic: retard a l'inici, una lesió devastadora de Lionel Messi i un gol decisiu a la pròrroga.

La trobada, celebrada al Hard Rock Stadium de Miami, va començar amb un retard d'una hora i quart a causa d'incidents provocats per aficionats que volien ingressar sense entrada, cosa que va generar un caos als accessos a l'estadi. Aquest ambient enrarit no va fer res més que intensificar la tensió del partit.

Des de l'inici, Colòmbia va mostrar una cara valenta al partit, pressionant alt i creant oportunitats de perill. John Córdoba va estar a prop d'obrir el marcador amb un xut que va fregar el pal dret de la porteria defensada per Emiliano "Dibu" Martínez. Argentina, per la seva banda, lluitava per trobar el seu ritme i fluïdesa en el joc, recorrent a centelleigs de genialitat de Messi per generar perill.

El primer temps va ser clarament favorable per als colombians, que van controlar el ritme del joc i van superar l'Argentina en tots els aspectes. Tot i això, la preocupació més gran per als argentins va arribar amb la lesió de Messi al minut 34. El capità i estrella de l'equip es va doblar el turmell dret en un llanci amb Arias, i encara que va intentar seguir, finalment va haver de ser substituït per Nico González al minut 66. La sortida de Messi va ser un cop emocional fort, tant per a l'equip com per als aficionats, que van veure l'astre plorar desconsoladament a la banqueta.

Tot i l'absència del seu líder, Argentina va mostrar la seva resiliència. A la segona meitat, la Scaloneta va abandonar el seu enfocament conservador i es va llançar a l'atac, equilibrant les accions i generant diverses oportunitats de gol. El partit es va tornar d'anada i tornada, amb tots dos equips buscant evitar la loteria dels penals.

Va ser a la segona part de la pròrroga, al minut 112, quan Lautaro Martínez es va vestir d'heroi. Després d'una recuperació de pilota de Leandro Paredes i una assistència de Lo Celso, Lautaro va superar Camilo Vargas amb una rematada precisa, desencadenant l'eufòria dels argentins.

Amb aquesta victòria, Argentina no només va revalidar la Copa Amèrica, sinó que també va reafirmar el seu estatus com una de les seleccions més dominants del futbol actual. La triple corona aconseguida en aquests tres anys consecutius és un èxit monumental que situa la Scaloneta als anals de la història del futbol, emulant la gesta de la selecció espanyola entre el 2008 i el 2012.