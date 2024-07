Els jugadors de la Selecció, rebuts pels Reis després de guanyar l'Eurocopa

Els Reis Felip VI i Letizia; la Princesa Leonor i la Infanta Sofia reben la selecció espanyola de futbol. (Foto: EuropaPress)

SSMM els Reis, Felip VI i Doña Letizia, han rebut aquest dilluns la selecció espanyola de futbol per felicitar-la per la conquesta diumenge de l'Eurocopa d'Alemanya, la quarta en la història del combinat nacional. Després d'aterrar a Madrid passades les 14.00 hores i d'un petit 'descans', els campions d'Europa van començar la festa de celebració amb les visites institucionals, començant pel Palau de la Zarzuela on van ser rebuts per la família reial.

Felip VI i Doña Letizia, acompanyades per les seves dues filles, Doña Leonor, Princesa d'Astúries, i la Infanta Doña Sofía, totes dues vestides amb una samarreta de la 'Roja' amb el número 10, i amb la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, i el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, van rebre els internacionals als que van felicitar per la seva victòria, encara que el monarca i la seva filla petita ja van ser presents a la final i fins i tot Don Felipe va ser el encarregat de lliurar-los la copa de campions.

El combinat nacional, amb els seus jugadors portant una samarreta blanca amb el '4' a la part davantera en referència als seus quatre títols europeus, va estar encapçalat pel capità Álvaro Morata, que va entregar a Sa Majestat una samarreta signada per tots els internacionals també amb el '4' i amb el nom 'Reis d'Europa' al dors, i el seleccionador nacional Luis de la Fuente, i també hi havia el centrecampista del FC Barcelona Pablo Martín, 'Gavi', que per una greu lesió de genoll al novembre es va perdre el torneig, la totalitat de l''staff' tècnic i el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Pedro Rocha.