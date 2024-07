Mbappé ja vesteix el blanc del Madrid: "Donaré la vida"

Mbappé, durant el seu parlament. Foto: Real Madrid

El del migdia d?aquest 16 de juliol serà un que costarà oblidar per a Kylian Mbappé i per a Florentino Pérez. I per al madridisme en general.

Després de (molts) estius d'idil·li no consumat, finalment el davanter francès ha estat presentat com a jugador del Real Madrid, un cop ha acabat la disputa de l'Eurocopa. 75.000 aficionats del conjunt blanc han abarrotat el Santiago Bernabéu en una presentació galàctica, tan del gust de la persona que té el bastó de comandament a Concha Espina.

“Fa 12 anys vas convidar un petit a la Ciutat Esportiva i és per això que avui, havies de ser aquí, (Zinedine) Zidane”, li va dir el president blanc a qui fos llegenda del club, com a jugador i entrenador, abans del seu àpat “avui donem la benvinguda... a Kylian Mbappé”.

I llavors, l'estrèpit. El davanter, amb el 9 a l'esquena, ha pujat l'escaleta del túnel de vestidors i ha saltat a la gespa.

"Aquesta afició avui t'acull i estarà amb tu fins al final. Has aconseguit el teu somni perquè no t'has rendit mai i ets aquí, perquè has volgut. Només la teva força de voluntat ha fet això possible. Gràcies per fer un esforç que molts ni s'imaginen. Benvingut a casa teva, benvingut al Real Madrid", ha acabat Pérez.

Missatge als més joves: "Vaig ser com vosaltres"

"Ara tinc un somni: guanyar amb el Real Madrid. Vull dir que donaré la vida per aquest club i aquest escut. Espero estar a l'altura de la seva història", ha assegurat el nou 9 blanc.

"Vull dir als nens que jo vaig ser com vosaltres, tenia un somni i avui ho he fet realitat. Només tinc un consell: passió i somiar, això et porta a aconseguir el que vulguis. Avui soc jo aquí, però la pròxima vegada pot ser un de vosaltres", ha afegit.

"Estic molt emocionat, de veritat, molt. Em fa enormement feliç estar al club dels meus somnis, el més gran de la història del futbol... no vull parlar gaire més perquè ploraré, però sí que vull fer una cosa més: un, dos, tres... Hala Madrid!", ha conclòs, imitant el que va fer en el dia de la seva presentació el seu ídol, Cristiano Ronaldo.