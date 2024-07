Pedro Rocha, inhabilitat dos anys pel TAD

Pedro Rocha. (Foto: EuropaPress, Canva Pro)

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Pedro Rocha, ha estat inhabilitat durant 2 anys pel Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) per la seva gestió al capdavant de la Comissió Gestora del dit organisme, segons informen el portal jurídic ' iusport' i Onda Cero Radio.

El ple del TAD hauria acceptat parcialment la proposta de la instructora del cas, l'advocada de l'Estat Marina Adela Porta Serrano, que inicialment va arribar a plantejar la inhabilitació de Rocha per fins a 6 anys per la presumpta comissió de tres infraccions considerades com a "molt greus" per la Llei de lEsport.

La proposta de la instructora considerava que Pedro Rocha s'hauria extralimitat en les seves funcions en acomiadar l'anterior secretari general de la RFEF Andreu Camps i decidir que l'organisme federatiu es personara com a acusació al 'cas Supercopa d'Espanya' que s'instrueix en un jutjat de Majadahonda (Madrid).

Igualment, l'advocada considerava que el directiu extremeny tampoc no hauria d'haver rescindit el contracte de la RFEF amb GC Legal. Per cadascuna d'aquestes tres infraccions molt greus, l'informe proposava una sanció de dos anys d'inhabilitació per ocupar cap càrrec a qualsevol federació esportiva.

Tot i això, el TAD només l'hauria sancionat per l'acomiadament de l'anterior secretari general de l'organisme Andreu Camps, i ha imposat sengles multes econòmiques de 16.500 euros cadascuna per la rescissió del contracte amb GC Legal i la personació com a acusació particular en el cas ' Supercopa'. Pedro Rocha va ser proclamat president de la RFEF el 26 d'abril passat.

La inhabilitació, que és recurrible i està sent estudiada pels seus advocats, li impediria presentar-se a la reelecció per al cicle 2024-28, el procés del qual arrancaria el 10 de setembre poc després de la disputa dels Jocs Olímpics de París, del 26 de juliol a l'11 d'agost. Aquesta decisió respon a la petició raonada del president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, d'incoació d'expendent disciplinari a Pedro Rocha del 27 de març passat.

ESPANYA PODRIA QUEDAR-SE SENSE MUNDIAL

A finals de juny passat, fonts de la RFEF van qualificar d'"insòlita" i "irresponsable" la proposta d'inhabilitació del seu president pel TAD en plena Eurocopa de futbol a Alemanya, i van advertir del risc que Espanya es podria quedar sense el Mundial de 2030.

La RFEF ha recordat que la FIFA ha manifestat "reiteradament" la possibilitat que Espanya es quedi "fora de l'organització" del Mundial del 2030 si hi ha una "ingerència clara" del Govern a la RFEF com seria la possible inhabilitació del seu "legítim" president, elegit l?abril passat.