Nadal torna a les pistes i guanya el fill d'un mite del tennis

Rafa Nadal ha tornat a jugar al tennis en solitari, aconseguint una còmoda victòria als setzens de final del torneig de Bastad (Suècia), de categoria ATP 250 i que es disputa sobre terra batuda, per 6-3 i 6-4 en una hora i 26 minuts davant el suec Leo Borg, número 461 del rànquing mundial i fill del mític Björn Borg.

El de Manacor va estar molt còmode amb la sacada, guanyant el 80% dels seus primers serveis. Números que, sumats als seus 24 cops guanyadors i únicament cinc errors no forçats, anomenen l'optimisme de cara al torneig olímpic masculí, que el tennista balear disputarà a París les pròximes setmanes.

Tot i la inactivitat de Nadal, que no jugava un partit oficial en individuals des del passat 27 de maig contra Alexander Zverev, se'l va veure còmode des de l'inici de partit, sòlid amb el seu servei (no va concedir cap pilota de trencament) i generant problemes el seu rival a cadascun dels seus. Així, el balear només va necessitar del break aconseguit al quart joc del partit per adjudicar-se el set per 6-3 en 42 minuts.

Més contundent seria la posada en escena del segon set per al tennista espanyol que, en el primer joc del tempteig, aconseguiria trencar la sacada del rival. A partir d'aquí, Nadal es va limitar a estar segur amb el servei per acabar segellant la seva victòria, davant un Borg molt més sòlid amb el servei però incapaç d'aconseguir una bola de 'break' a la resta. Nadal acabaria tancant la màniga i el partit per 6-4.

A vuitens de final l'espera un rival molt més dur, el britànic Cameron Norrie, número 42 del món i cap de sèrie número 5 del torneig suec.