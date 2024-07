Aquest serà el dorsal que lluirà Lamine Yamal al Barça la temporada que ve

Lamine Yamal. (Foto: EuropaPress, Canva Pro)

El FC Barcelona ha revelat un dels misteris que planaven a Can Barça en els últims temps: el dorsal que portarà Lamine Yamal la temporada que ve. El jove extrem de Rocafonda, que ha tingut una destacada actuació a l'Eurocopa amb Espanya, ha estat un dels líders indiscutibles de la 'Roja', i aquest salt d'estatus s'havia de reflectir d'alguna manera.

Tot i que hi havia veus que reclamaven que Yamal portés el '10' la temporada que ve, la realitat és que no serà aquest número per diversos motius. Primer de tots, perquè Ansu Fati ha tornat de la cessió del Brighton i falta veure si el tornarà a portar. A més, el pes del '10' es pot convertir en una cosa contraproduent, més encara si tenim en compte que la va portar Leo Messi durant gairebé una dècada a Can Barça i la seva ombra pot ser molt llarga.

La realitat és que amb l'ascens a jugador del primer equip, el número havia de canviar per deixar enrere el 27 i la decisió ha estat presa: Lamine Yamal lluirà el número 19 a l'esquena, el mateix amb què va brillar a la selecció espanyola durant l'Eurocopa i amb què Adidas està explotant a la seva equipació de La Roja. Aquesta elecció no només reflecteix el seu èxit internacional, sinó que també alinea la imatge de marca amb una de les principals firmes esportives del món.

Però aquest moviment comporta un problema: Vitor Roque, l'actual portador del número 19. El brasiler, que va arribar al Barça al mercat d'hivern passat, està en una situació incerta. De fet, hi ha faccions del club que volen vendre'l per raons esportives i econòmiques. Una oferta temptadora d'Aràbia Saudita podria no només recuperar la inversió feta per Roque, sinó també generar una considerable plusvàlua per al club.