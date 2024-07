El Barça presenta la seva nova equipació: així serà la samarreta dels 125 anys

Imatge promocional del Barça. (Foto: Twitter / @FCBarcelona_ca)

El Barça ha presentat aquest dijous l'equipació de la temporada que ve, que coincidirà precisament amb els 125 anys d'història del club blaugrana. Tal com afirma l'entitat, l'objectiu d'aquesta samarreta és homenatjar la primera equipació del Barça del 1899, any de fundació del club.

Per a l'ocasió, han optat per una samarreta bicolor, i amb les mànigues del color contrari al que segueix. L'escut, com a novetat, apareix al centre de la samarreta, envoltat pel logo de Nike a la dreta i de Spotify a sota. A diferència de l'any passat, només apareixerà l'isotip de Spotify, en comptes del logotip.

Les altres marques que apareixeran a la samarra seran la d'Ambilight a la màniga de l'equip masculí i la de Bimbo a la del femení, a més del logotip UNHCR/ACNUR sota el número del dorsal.

Els preus oscil·laran entre 99,99€, a la versió d'aficionat sense nom ni dorsal, però amb el pegat de LaLiga, fins als 184,99€ a la versió Dri-Fit ADV amb nom, dorsal i el pegat de la Champions League .

Tot i això, les samarretes del primer equip no seran idèntiques a les que estaran disponibles per al públic.

El canvi principal es veurà a la publicitat de Spotify: la versió dels jugadors i jugadores presentarà un isotip sense lletres al centre de la samarreta, mentre que la versió per als aficionats mostrarà el logotip com s'ha fet aquesta temporada. L'única similitud serà el color daurat del logotip en totes dues versions.

Llegendes del passat i de l'actualitat

Per al vídeo promocional, el Barça ha inclòs antigues llegendes del club, com és el cas de Ronaldinho, Puyol, Iniesta, Stòitxkov i Pau Gasol. Per contra, també hi han aparegut jugadors actuals, tant de l'equip masculí com del femení. A l'espot hi ha Balde, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Raphinha, Gavi, Lewandowski, Araujo i Fermín per part masculina i Alexia, Aitana, Rölfo, Mapi, Vicky i Engen per part femenina.

A més, també apareixen elements propis de la cultura catalana, com el famós pa amb tomàquet, la senyera, els castellers, o fins i tot celebracions mítiques de gol com la d'Alexia al Camp Nou fent una reverència.