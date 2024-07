Nadal avança a quarts de Bastad després de guanyar Norrie

Rafa Nadal. Foto: EuropaPress

El tennista espanyol Rafa Nadal es va classificar aquest dijous amb brillantor per als quarts de final del torneig de Bastad (Suècia), puntuable per a l'ATP i que es disputa sobre terra batuda, després d'imposar-se per un doble 6-4 a un rival de nivell com el britànic Cameron Norrie davant del qual va deixar bones sensacions.

La tornada a les pistes del manacorí des de la seva eliminació a Roland Garros està sent de moment positiva i després de desfer-se sense gaires problemes del suec Leo Bjorg, va fer el mateix de l'anglès, un jugador de molt més nivell i cinquè cap de sèrie a l'esdeveniment suec, per citar-se ara amb el quart favorit, l?argentí Mariano Pavone, un altre bon especialista en argila vermella.

Amb els Jocs Olímpics de París ja a tocar, el guanyador de 22 'Grand Slams' sembla estar en un moment òptim de forma i de joc, lluny dels primers dubtes que va oferir quan va tornar a Primavera. El seu 'drive' va fer mal a Norrie i va tenir molt bons trams, sobretot quan se li va complicar el segon set, moment el que va accelerar per evitar una tercera i definitiva màniga.

El matx va començar molt igualat com estava previst i tots dos jugadors van encertar a mantenir els seus serveis. El britànic va exigir al sisè joc a l'espanyol, però aquest va aguantar i després va aprofitar la seva oportunitat en el següent per trencar i agafar avantatge al marcador (5-3). De tota manera, a l'hora de tancar el parcial amb el servei, Nadal va necessitar aixecar dues boles de 'break', salvades totes dues amb solvència.

Però Norrie, bon jugador de terra batuda, no estava disposat a rendir-se tan fàcilment i, després de salvar una pilota de trencament amb el seu primer servei del segon set, va aconseguir agafar el comandament del partit després del seu primer trencament al quart joc, que obligava el balear a un esforç més.

I l'exnúmero un del món va acceptar el repte tot i veure's a baix 4-1 i va elevar el seu tennis per remuntar amb molta autoritat davant un rival desarborat i que només va ser capaç de fer tres punts més a la resta del partit per deixar via lliure al de Manacor.

"He tingut bones sensacions. Fa temps que no jugava, des de Roland Garros, i he tingut l'oportunitat de competir contra un bon jugador com Cameron. He jugat bon tennis en alguns moments, en moments necessito jugar una mica més agressiu, però és part d?aquest viatge. No he competit encara prou", va remarcar.

Sobre la seva remuntada al segon set, va advertir que se sentia "millor" que el britànic, però que va fer un "mal" tercer joc i va patir el 'break'. "Em vaig dir a mi mateix que podia ser 4-1 per a mi també, així que vaig intentar seguir fent el que estava fent. Probablement vaig jugar una mica més agressiu amb el meu revés i crec que al final del partit vaig fer una millor feina i això marca la diferència. Amb el 'drive' estic molt feliç i amb el servei també”, va detallar.

"Navone és un jugador que està jugant molt bé aquest any, guanyant molts partits, especialment a terra. Estic a quarts d'un esdeveniment històric com aquest de Bastad i no pots esperar un rival fàcil. Estic concentrat a seguir millorant cada dia, intentant jugar cada dia una mica millor. Sé que serà difícil, però espero poder jugar un bon tennis i donar-me l?oportunitat", va sentenciar Nadal.