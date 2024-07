Conor McGregor avisa: "Enviaré Topuria de tornada a Geòrgia"

McGregor és una icona de les arts marcials mixtes. Foto: Instagram (@thenotoriousmma) / Europa Press / Canva Pro

Conor McGregor és a Espanya i ha volgut sortir al pas de diverses declaracions recents que va fer el campió d'UFC, Ilia Topuria. "Li donaré bufetades, el colpejaré i l'enviaré de tornada a Geòrgia", va dir The Notorious.

L'irlandès ha visitat Marbella per a la presentació de la vetllada de la companyia que enfrontarà el 12 d'octubre l'espanyol Franco Tenaglia contra Tony Soto en aquesta localitat andalusa. El combat serà de Bare Knuckle Fighting Championship, empresa de la qual és copropietari.

McGregor, que hauria de tornar a l'octàgon després d'una llarga absència, va assegurar també que "les arts marcials són un vehicle increïble per als joves i, sens dubte, animo tots els pares que indueixin els seus fills a practicar-les. Aquest esport és al cim", va afirmar en una trobada amb els mitjans a la capital de la Costa del Sol.

"És dur, però tenim protocols de seguretat que seguim. Si un lluitador s'aixeca i decideix que això és per a ell no n'hi ha més", va apuntar. "Els esports de combat i les arts marcials donaran a un jove disciplina, dedicació, impuls i confiança per anar i aconseguir qualsevol cosa a la seva vida, ja sigui un camp esportiu professional, una baralla o simplement aprendre. A més serà sociable amb persones d'idees afins", va afegir.

Boxa sense guants

BKFC és la principal companyia del món que organitza vetllades de boxa sense guants, un dels esports més extrems de l'univers de les arts marcials.

De fet, fins a finals del segle XIX, la boxa es practicava sense aquestes proteccions als punys, però va evolucionar per la seguretat dels contendents... fins que fa anys es va voler recuperar l'essència, la puresa de la disciplina.

El juny del 2018 va néixer BKFC. "Què és el que més sorprèn els fans? Per què agrada tant? Tremendes preguntes. La resposta és molt simple. Som un esport que encara que té molta història ve a donar-li un aire fresc als esports de combat. Combina grans figures amb un model extraordinari. Aquí els atletes no corren, han de lluitar, com ha estat l'essència de la boxa", va explicar Teodoro Pérez, director Internacional de Màrqueting de BKFC.