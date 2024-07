Mundial 2030: aquestes són les 11 seus que tindrà Espanya

Mundial 2030. Foto: EuropaPress

El Santiago Bernabéu, l'Spotify Camp Nou, el Cívitas Metropolità, San Mamés i La Cartuja de Sevilla figuren entre les onze seus espanyoles per al Mundial de futbol del 2030 , segons ha anunciat aquest divendres la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

La resta són el Reale Arena de Sant Sebastià, l'Estadi de Gran Canària a Las Palmas, el Roserar de Màlaga, la Nova Romareda de Saragossa, el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) i l'ABANCA Riazor de la Corunya.

Espanya comptarà amb onze seus , sis Marroc i tres Portugal , complint amb la normativa de FIFA de presentar un màxim de 20 estadis. Entre seus i subseus, totes les comunitats autònomes d'Espanya estaran representades al Mundial.

La RFEF ha fet públic els estadis que seran inclosos com a candidats a albergar trobades a Espanya del Mundial, així com les subseus, després del treball en els darrers dos anys fet pel Comitè Executiu nacional de la candidatura conjunta amb el Marroc i Portugal, al que el Govern està integrat a través del Consell Superior d'Esports (CSD).

Per definir les seus es va estudiar la possibilitat de disposar de fins a 13 seus, una opció que va ser plantejada el juny passat pel CSD i per la qual la RFEF ha treballat "intensament", però les federacions marroquina com a portuguesa han considerat que s'havia de respectar la normativa FIFA amb 20 seus com a màxim, fet que suposava que Espanya comptarà amb 11 seus.

Segons informa la RFEF, a l'elecció de les seus s'han aplicat barems i criteris "objectius" com el projecte tècnic, operativitat, estructura financera i dotació de les ciutats, a més del compliment dels requisits documentals i contractuals.

Així mateix, s'han determinat les 45 subseus o 'Team Base Camps' , segons la terminologia de la FIFA, que es proposaran al dossier oficial, i en què estan representades 16 comunitats autònomes: Andalusia, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Balears, La Rioja, Navarra, País Basc, Principat d'Astúries i Múrcia.

La decisió final sobre l'ús d'aquestes subseus, que ara hauran de passar per un procés d'avaluació directa per part de la FIFA, correspondrà a les mateixes seleccions participants al Mundial del 2030.

Entre les subseus proposades es troben tant instal·lacions públiques com privades a tot Espanya cas de la Ciutat Esportiva Andrés Iniesta de l'Albacete; la Ciutat Esportiva Camilo Cano de la Nucia (Alacant); la Nova Ciutat Esportiva de l'Elx (Alacant); el Francisco de la Hera d'Almendralejo (Badajoz); i la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Vila-real (Castelló). També la Ciutat Esportiva Rafael Gómez de Còrdova; la Nova Ciutat Esportiva del Girona FC; la Ciutat Esportiva del Granada CF; la Nova Ciutat Esportiva d'Eibar; la Ciutat Esportiva Antonio Asensio a Palma de Mallorca; les Ciutats Esportives Fernando Santos de Getafe, de la Fundació Rayo Vallecano, i la del Reial Madrid; la Instal·lació Esportiva Butarque de Leganés; i Tajonar a Pamplona. La Ciutat Esportiva Afouteza i A Madroa a Vigo, l'Escola de Futbol de Mareo de Gijón; Oliva Nova Sports Center d'Oliva (València), Paterna (València) i la Ciutat Esportiva del Levante UD a Buñol (València), i la Ciutat Esportiva del Real Valladolid també estan incloses, entre d'altres.

La RFEF va agrair a totes les institucions que han participat en aquest procés, federacions territorials, govern, autonomies, diputacions, ajuntaments, clubs i empleats el treball realitzat en aquests mesos. Un cop presentat el dossier, la FIFA confirmarà l'11 de desembre, a la seva Assemblea general, la candidatura conjunta del Marroc, Portugal i Espanya. En una fase posterior, determinarà les seus que formaran part de lorganització del campionat de manera definitiva.