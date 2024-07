Rafa Nadal torna a una final després de més de dos anys

Rafa Nadal, en arxiu | Europa Press

El tennista mallorquí Rafa Nadal s'ha classificat per a la final del torneig de Bastad (Suècia), de categoria ATP 250 i que es disputa sobre terra batuda, després de remuntar aquest dissabte a les semifinals contra el croat Duje Ajdukovic (4-6, 6-3, 6-4), i tornarà a disputar una final del circuit ATP després de més de dos anys.

Després de la marató de més de quatre hores de divendres contra l'argentí Mariano Navone (6-7(2), 7-5, 7-5), el balear ha tret amb esforç i voluntat, compensant potser la falta de velocitat i, sobretot, la fatiga, un partit que s'ha complicat i en el qual ha estat un set i 'break' per sota, cosa que li ha obligat a remuntar de nou.

La seva qualitat li ha permès girar el partit per arribar a la seva primera final des de Roland Garros 2022, en la qual buscarà el títol número 93 de la seva carrera. Nadal no guanyava quatre partits seguits des de Wimbledon 2022. "Estic en el procés de recuperar moltes coses que he perdut per les lesions i per l'operació de fa un any. Estic lluitant i partits com aquest i el de divendres em poden ajudar a millorar", ha afirmat després del partit.

El de Manacor, enfonsat en el número 261 del rànquing ATP, ha notat el cansament acumulat pel llarguíssim encontre de divendres i ha començat perdent el seu servei en el primer joc. Ajdukovic ha vist una oportunitat i després de defensar el seu servei ha tornat a trencar el del català, que tan bon punt havia començat ja es veia contra les cordes.

Malgrat tot, Nadal ha respost amb un 'contrabreak' que l'ha tornat a situar en la batalla i fins i tot ha neutralitzat una altra bola de 'break' del seu adversari en el joc següent, però aquest no ha fallat i ha tancat el parcial a favor abans d'iniciar trencant la següent manga.

El balear, de 38 anys, ha sabut reaccionar i li ha tornat el cop, i ja en el sisè joc ha segellat un altre trencament que li ha permès igualar la contesa i forçar el tercer i últim set, en una exhibició del seu millor tennis.

De fet, ha aconseguit avançar 3-0 amb dos 'breaks', igual que va fer en el segon parcial del duel de divendres, i de la mateixa manera han començat a sorgir els dubtes, que ha sabut desterrar en el moment precís. Ajdukovic ha resistit per posar el 3-3, però, al contrari que contra Navone --quan havia perdut quatre jocs consecutius--, Nadal ha aconseguit trencar la ratxa amb un 'break' per al 4-3.

Posteriorment, ha anul·lat les dues oportunitats de 'break' que ha tingut el croat i ha guanyat el seu servei per trobar-se, en el desè joc, amb dues boles de partit, de les quals ha aprofitat la primera per posar fi a l'enfrontament després de dues hores i 12 minuts.

Ara, s'enfrontarà en la final del torneig suec amb el guanyador de l'altre duel de semifinals, el que enfrontarà aquest mateix dissabte al portuguès Nuno Borges, número 51 del món, contra l'argentí Thiago Tirante.