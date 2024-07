Rafa Nadal sucumbeix al cansament i cau contra Borges a la final de Bastad

Rafa Nadal, en arxiu | Europa Press

El tennista mallorquí Rafa Nadal ha caigut aquest diumenge a la final del torneig de Bastad (Suècia), de categoria ATP 250 i que es disputa sobre terra batuda, contra el portuguès Nuno Borges (6-3, 6-2), qui aconsegueix així el seu primer títol ATP i impedeix que el balear trenqui una sequera de més de dos anys sense aixecar un torneig.

La fatiga dels darrers dies, amb més de sis hores de competició entre divendres i dissabte, ha passat factura al guanyador de 22 títols de 'Grand Slam', qui després de dues èpiques remuntades es va plantar a la seva primera final des de la de Roland Garros 2022. En una hora i 25 minuts, ha dit adéu al seu somni de trencar la sequera de títols, a només unes setmanes, a més, dels Jocs Olímpics de París 2024.

El de Manacor, que tornava a una final ATP més de dos anys després, ha afrontat un duel dur contra el número 51 del món i contra el cansament acumulat. Després de donar la volta al partit del divendres contra l'argentí Mariano Navone (6-7(2), 7-5, 7-5) i repetir remuntada el dissabte contra el croat Duje Ajdukovic (4-6, 6-3, 6-4), les coses s'han torçat des del principi també aquest diumenge.

El balear, enfonsat en el número 261 del rànquing ATP, ha gaudit d'una oportunitat de break tan aviat com ha començat el partit, però Borges ha sabut anul·lar-la per defensar el seu servei. Ha estat l'inici de cinc jocs consecutius de breaks que han deixat a Nadal 4-2 per sota al marcador i al rest.

El tennista lus ha estat encertat amb el seu servei abans que l'espanyol, que només ha guanyat el 50% dels punts amb el primer servei, guanyés el seu únic joc servint de la manga, que Borges ha tancat després de 46 minuts i que el condemnava a una nova remuntada a la localitat sueca.

Malgrat el cop, ha sobreviscut a l'oportunitat de break del seu adversari tan aviat com ha començat el següent parcial, i la igualtat ha estat la tònica dominant en els jocs successius fins a l'arribada del cinquè, quan el portuguès ha trencat per agafar la iniciativa (3-2).

Borges ha confirmat el break i ha tornat a sorprendre Nadal poc després, aprofitant la tercera de les tres boles de break de les que va disposar al setè joc. Ha servit per guanyar i ho ha fet amb joc en blanc, la qual cosa li ha permès prendre el relleu com a guanyador a Bastad del rus Andrey Rublev, guanyador el 2023.